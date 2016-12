Cameroun – Elecam : déjà 6,250 millions d’inscrits sur les listes électorales

Ce chiffre a été publié ce vendredi 30 décembre par le directeur général des élections, au cours de la présentation officielle des listes des électeurs pour le centre.

6 millions 250 mille personnes inscrites sur les listes électorales sur l’étendue du territoire national. L’annonce a été faite par Abdoulaye Babale, Directeur général des élections, lors de la présentation officielle de la liste électorale pour le centre, ce vendredi matin à Yaoundé. Selon le DG des élections ce chiffre, plus élevé le 31 Aout 2016, a subit un nettoyage sérieux. « le toilettage qui consiste à radier ce qui n’ont plus le droit de figurer sur les listes électorales à supprimer les doublons et à tenir compte des modifications à conduit à un chiffre plus clair, plus crédible. »

Pour plus de fluidité et de rapidité, l’instance en charge des élections au Cameroun se veut efficace. Elections Cameroon entend décentraliser le processus d’inscriptions tout en gardant le contrôle. « La décentralisation de cette activité ne signifie pas la perte de contrôle des fichiers électorales. Au contraire il y a une parfaite maîtrise d’abord des aspects financiers, techniques et sécuritaires. » a rassuré Abdoulaye Babale

Le dernier comptage fait par Elecam en juillet dernier faisait état de 6 195 772 personnes inscrites. On note par conséquent une augmentation de 445 772 électeurs. Rappelons que ces inscriptions rentrent dans le cadre de la révision statutaire du fichier électoral.

© CAMERPOST par Alain Ghislain Kanga