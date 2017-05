Cameroun : Économie et politique en couverture des journaux

La remise en cause des projets économiques et sociaux gouvernementaux, dans le cadre du développement mais aussi les avancées politiques sur le front de la crise anglophone, préoccupent les journaux camerounais parus mercredi.

«Économie numérique : le Cameroun affiche ses ambitions», applaudit le quotidien à capitaux publics Cameroon Tribune qui a entrepris de faire un inventaire des grands projets et programmes du pays, à la faveur de la tenue à Yaoundé du Forum international sur l’économie numérique.

Le Cameroun évalue effectivement ses chances de réussite dans ce secteur, confirme Repères pour qui ledit conclave constitue une occasion de rapprocher les experts et investisseurs internationaux, des acteurs et opérateurs locaux du public et du privé ainsi que des jeunes entrepreneurs, créateurs des startups et porteurs de projets pertinents et innovants dans le domaine du numérique.

Les choses ne semblent pas aussi simples, ajoute la publication qui, évoquant le cas de compatriotes ayant percé dans le secteur, affirme que ceux-ci préfèrent débuter leurs affaires à l’extérieur avant de se faire connaitre localement, les raisons généralement avancées étant «les difficultés locales, notamment le très faible accès à Internet, véritable souffle de vie au numérique et qui, localement, est très titubante».

Selon Le Quotidien de l’Économie, les experts présents au Forum international sur l’économie numérique de Yaoundé ne semblent en effet pas très optimistes quant à la conduite sereine des ambitions du pays dans le secteur, tant les conditions sont nombreuses et la volonté politique questionnable.

Ce jugement semble constituer une transition de choix pour EcoMatin, pour qui le fameux slogan «Santé pour tous en l’an 2000», naguère proclamé par les autorités et que le Syndicat des médecins vient de remettre au goût du jour, n’a point prospéré en 17 ans, le Cameroun cherchant toujours sa voie en la matière.

C’est même la «confusion générale dans les hôpitaux», renchérit Repères à propos du mot d’ordre de grève lancé par le Syndicat des médecins du Cameroun : le ministre de la Santé publique, André Mama Fouda, dit avoir neutralisé les grévistes alors que ces derniers soutiennent, par contre, qu’ils ne retourneront pas à leurs postes de travail tant que leurs revendications ne seront pas satisfaites.

Sur le front de l’économie, Émergence, s’agissant des projets structurants, constate qu’ils sont aujourd’hui pour la plupart à l’arrêt à l’instar de l’exploitation de fer de Mbalam (Sud), pour cause d’absence de financements.

Les lignes semblent, par contre, bouger dans le domaine de la politique, ajoute la même publication qui se fait l’écho du lancement du concours spécial pour le recrutement, par le gouvernement, de 50 auditeurs de justice et de 30 élèves greffiers d’expression anglaise à la division de la magistrature et des greffes de l’École nationale d’administration et de magistrature (ENAM).

Cette mesure gouvernementale, apprend-on, fait suite aux très hautes instructions du président de la République, Paul Biya, prescrites dans le cadre de la résolution des préoccupations exprimées par certains avocats anglophones.

C’est même un happy end, salue InfoMatin qui y voit la volonté affichée du régime de réaffirmer le souci du vivre-ensemble, objet de revendications parfois violentes depuis un semestre dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest.

© CAMERPOST avec APA