Cameroun – Économie Numérique : Le Minpostel vers une mise en œuvre de ses stratégies

Depuis mardi le ministre Minette Libom Li Likeng s’est entretenue sur le sujet avec ses collaborateurs à l’occasion de la conférence annuelle qui s’achève vendredi à Yaoundé.

L’économie numérique est visiblement la priorité du gouvernement depuis quelques temps. Cela a commencé par la sensibilisation des camerounais sur l’utilisation néfaste des réseaux sociaux. Et depuis mardi le ministre des postes et télécommunications et ses collaborateurs planchent sur la question, à l’occasion de la conférence annuelle à Yaoundé.

L’objectif est de mettre sur pied des moyens stratégiques de développement de l’économie numérique, pilier majeur de » l’émergence du Cameroun « .

Minette Libom Li Likeng appelle à la mobilisation de toutes les ressources. » chaque personnel de Camtel interpellé au niveau des infrastructures devra présenter ce qu’il fait pour la mise en œuvre de ce plan stratégique. L’ART (Agence de Régulation des Télécommunications, Ndlr) doit nous présenter le questionnement et le fonctionnement de la 3G et 4G » a-t-elle rappelé sur le poste national.

La patronne de ce département ministériel en a également profité pour appeler ces concitoyens à plus de responsabilités. » les camerounais dans l’euphorie de cette nouvelle technologie ne semblent pas avoir identifiés les risques qu’ils encourent à une utilisation irresponsable. Nous avons vu une facette qui a atteint une côte d’alerte. Voilà pourquoi le gouvernement a lancé cette campagne de sensibilisation «

Cette conférence annuelle s’achève le vendredi 20 janvier à Yaoundé.

