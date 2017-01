Cameroun – Éclairage public : Expérience peu satisfaisante des panneaux solaires à Douala

Elle a été heurtée à la qualité du sol dans le Littoral. Il est sablonneux et salé. Voilà les deux principales raisons qui auraient empêché le solaire de prospérer dans la capitale économique.

La ville de Douala (4 millions d’habitants) présente un déficit en éclairage public. Il est facile d’arpenter les rues de la capitale régionale du Littoral dans une pénombre totale. Seuls les phares des véhicules éclairent la chaussée. L’éclairage public au moyen des panneaux solaires, a fait l’objet d’une expérience au lieudit Boulevard de la Liberté en janvier 2016 dernier par la Communauté urbaine de Douala (CUD).

De la poste d’Akwa au rond-point 4ème, plus d’une centaine de panneaux solaires a été installée à des fins expérimentales a-t-on appris du chef de département de l’entretien des réseaux de la CUD. Cette expérience qui n’a pas obtenu le résultat escompté a quelque peu déçue son promoteur : « le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala, qui est l’administrateur principal, a constaté que la lumière produite par les panneaux solaires n’était pas appropriée.

Il a demandé que l’on se remette à l’énergie électrique » relate Beyeke Nicodème. Alors l’énergie électrique reste jusqu’ici la solution adéquate même si le chef de département de l’entretien des réseaux, estime que cette énergie, aussi pose un problème dans la mesure où elle n’est pas toujours statique : « dans la ville on a un problème de la vétusté des réseaux et la non stabilité des réseaux électriques ». Les entraves à l’éclairage public par l’énergie électrique rencontre elle aussi certains problèmes à Douala. La vétusté des réseaux électriques, le vandalisme, l’appareillage etc.

Tous ces éléments mis ensemble entrainent les chutes de tension qui font que l’éclairage public ne puisse pas tenir longtemps a-t-il dit. Pourtant les financements ne manquent pas. « L’argent est là ! Nous voulons une électricité fiable. Il faut juste qu’ENEO nous accompagne sérieusement, en mettant à notre disposition, l’énergie dont on a besoin » a déclaré Beyeke Nicodème.

Autre obstacle sur la voie de la modernisation de la ville de Douala serait le manque de sérieux des entreprises adjudicataires. Il n’y a qu’à voir les travaux qu’elles ont réalisés autrefois : « c’est comme si ces travaux n’ont jamais été faits ; certaines entreprises adjudicataires sont animées par la mauvaise foi ; elles n’achètent pas toujours le matériel approprié », accuse le Chef de département de l’entretien des réseaux à la CUD.

Pour lui, obtenir un agrément de la Communauté renvoie à respecter des critères stricts comme avoir un camion Nacelle de plus de 8m pour effectuer les travaux en hauteur ; un camion de hiab légalisé par le service émetteur ; avoir une caisse à outils avec sa facture légalisée. La commission interne de passation des marchés de la CUD exige aussi un personnel doté d’une expérience d’au moins cinq ans ; un ingénieur conducteur des travaux ; un chef de chantier Bac+3 avec au moins trois ans d’expérience sur le réseau électrique…

En 2016, la CUD avait prévu plus de 276 millions de FCFA soit 119 millions FCFA pour entretenir le réseau déjà existant et 157,8 millions de FCFA pour mettre en place de nouveaux panneaux photovoltaïques. Douala compte tout de même près de 300 panneaux solaires dont le résultat n’est pas satisfaisant à cause de la qualité du sol et de certaines défaillances dû à un manque d’entretien mais surtout, au vandalisme des populations.

La CUD souhaite une collaboration franche avec la société camerounaise d’énergie électrique ENEO : « si nous avons une électricité fiable de la part d’ENEO, les rues de Douala seront éclairées malgré le vol des lampadaires par les jeunes des quartiers. Vous savez la sécurité d’une ville passe par l’éclairage public ».

