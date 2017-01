Cameroun : la douane et ses partenaires sur la voie de nouveaux succès en matière de contrôle

Une foire-exposition destinée aux partenaires de la douane camerounaise rassemble depuis hier lundi 30 janvier 2017 une foule dense à la place du gouvernement à Douala. Des chefs d’entreprises, des autorités, des personnalités du monde des affaires, des acteurs de la chaine logistique, des responsables militaires et policiers, des douaniers et la presse à l’instar de CAMERPOST, ont tous été hier aux côtés d’Edwin Fongod Nuvaga, directeur général des douanes. Lui qui mise beaucoup sur le partenariat entre la douane et les entreprises car « il est primordial dans le développement et la sécurité de l’économie nationale », a-t-il laissé entendre. Autrement dit, il faut une symbiose pour aboutir à de résultats positifs.

La foire en question s’achève ce 31 janvier. Elle fait suite à la Journée mondiale de la douane célébrée le 26 janvier dernier. A l’occasion de cette parade, il a été rapporté que la douane dispose d’un volume important de données, telles que celles soumises dans le cadre de la procédure de dédouanement. La douane peut aussi accéder aux données disponibles auprès d’autres administrations publiques et privées, ou encore dans les bases de données disponibles sur le marché et dans les plateformes d’informations de source ouverte, à l’instar des archives publiques numérisées de tous les pays et les médias plurilingues. Ainsi, l’analyse des données peut engager la douane sur la voie de nouveaux succès en matière de contrôle et de facilitation. De sorte à servir de pierre angulaire aux objectifs fondamentaux de la douane qui sont le recouvrement des recettes, la sécurité des frontières, la collecte de statistiques commerciales et la facilitation des échanges.

C’est sans doute pour cela que le directeur général des douanes, dans le cadre de l’entrée en vigueur des Accords de partenariat économique (Ape) a annoncé que le partenariat douane/entreprises sera au cœur des dispositifs conceptuels et opérationnels. Surtout que la pertinence du développement des partenariats peut être considérée comme l’une des bases fondatrices et stimulatrices de l’émergence du Cameroun à l’horizon 2035. Par ailleurs, revenons sur la journée internationale de la douane pour indiquer qu’elle rassemble chaque année 150 Etats membres. Son but est de faciliter le commerce et les voyages pour tous les citoyens du monde, puis de rappeler comment les douanes contribuent à assurer la sécurité et la prospérité des collectivités comme par exemple en luttant contre les trafics de drogue ou de contrefaçons.

© CAMERPOST par Linda Mbiapa