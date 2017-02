Cameroun : La diversité s’invite en couverture des journaux

De l’insécurité à la crise anglophone en passant par la gouvernance et la CAN « Gabon 2017 », les sujets abordés par les journaux camerounais parus mercredi s’inscrivaient dans le chapitre de la diversité.

Le tri-hebdomadaire régional L’œil du Sahel, sous le titre « Kontcha : des membres d’une mission onusienne tués dans une attaque armée », révèle qu’un fonctionnaire des Nations Unies, deux ressortissants nigérians et un Camerounais, travaillant à la démarcation de la frontière dans le cadre de l’application d’un arrêt de la Cour internationale de justice (CIJ) de la Haye, ont trouvé la mort la veille dans la région de l’Extrême-Nord à la suite d’une attaque perpétrée par des hommes armés non identifiés.

Dans cette zone frontalière avec le Nigeria, où s’activent toutes sortes de trafiquants et où sévit également la secte islamiste Boko Haram, il est difficile d’identifier les assaillants.

Toujours est-il que, ajoute la publication, le même jour et à quelques heures d’intervalle, ce sont quatre morts, dont trois kamikazes et sept blessés, qui ont été enregistrés dans la localité voisine de Doublé, et cette fois aucun doute : c’est le mouvement djihadiste qui a encore semé la mort.

Pas tout à fait dans le registre du terrorisme, le quotidien à capitaux privés Mutations signale l’ouverture, le jour même au tribunal militaire de la capitale, Yaoundé, du procès des leaders anglophones poursuivis pour des motifs de « sécession, hostilité à la patrie, résistance collective et bande armée », entre autres.

Et de rappeler que les meneurs de ce consortium de la société civile, interpellés le 17 janvier dernier, sont les mêmes qui s’étaient retrouvés autour de la table lors des négociations dans le cadre de « la crise anglophone ».

Sur le terrain même de la contestation, son confrère Repères constate que la crise sociopolitique qui secoue les deux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest depuis novembre 2016, n’encourage pas certains parents à envoyer leurs enfants à l’école, la grève des syndicats des enseignants anglophones ayant favorisé l’arrêt des cours.

« Pourtant, du côté des régions francophones, les apprenants bénéficient des cours dans la sérénité. Nombreux sont ces observateurs qui craignent que l’année scolaire 2016-2017 ne soit blanche pour les élèves des régions anglophones. »

Dans le champ de la bonne gouvernance, le quotidien à capitaux publics Cameroon Tribune pointe son index sur ces dépenses à surveiller dans le train de vie de l’Etat : missions à l’étranger, achat de véhicules et de carburant, application de la mercuriale sont autant de points qui demandent plus de rigueur.

Pendant ce temps, renchérit l’hebdomadaire The Spark, « où est passé le comité de pilotage du Programme national de gouvernance présidé par le Premier ministre ?

Depuis son approbation en juin 2000 par le chef de l’Etat Paul Biya et sa révision en novembre 2005, cette instance tarde en effet à s’adapter aux évolutions de l’environnement national.

Finalement, souffle la publication pourtant proche du pouvoir, l’on peut conclure qu’en plus des défis sociaux, politiques et organisationnels, le Programme national de gouvernance pose un défi historique majeur : celui de la capacité démiurgique du Cameroun de construire un projet de modernité administrative et politique, qui reflètera les compromis et attentes de sa société, et redonnera à l’institution politique son juste rôle dans le processus de développement économique du pays. »

Et le même journal, sur le front de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) de football gabonaise, encense la bande à Hugo Broos, du nom du sélectionneur belge, qui a rempli son contrat en se qualifiant pour les demi-finales avec, dans les buts, « un exceptionnel Fabrice Ondoa » qui, après Jacques Songo’o ou Joseph-Antoine Bell, redonne au pays un portier de classe internationale.

« CAN 2017 : tous fous d’Ondoa », jubile Cameroon Tribune : sur les réseaux sociaux, elles veulent toutes l’« épouser » ; l’« aiment » toutes ; lui « donnent tout » et souhaitent qu’il vienne « les chercher ».

