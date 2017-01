Cameroun – Deuxième trimestre : Les classes reprennent

PARTAGES

Après deux semaines de congé, les élèves du primaire et du secondaire retrouvent le chemin de l’école ce jour sur l’ensemble du territoire.

Fini le repos de Noël et de Nouvel an. La cloche a sonné pour les élèves du primaire et du secondaire, après deux semaines de trêve bien méritée. Ce lundi 9 janvier 2017 marque la rentrée du deuxième trimestre sur l’ensemble du territoire national. Considéré comme le trimestre décisif de l’année scolaire pour tous les élèves, le deuxième trimestre a mis au taquet certains responsables des établissements scolaires de Yaoundé.

Ils étaient au four et au moulin, question d’éviter les fausses notes. « C’est le dernier virage. Pour les établissements d’enseignement technique, le troisième trimestre n’existe pas, étant donné que nous débutons très rapidement avec les examens officiels. Nous allons effectuer un encadrement de proximité en renforçant les capacités des élèves. Ceci à travers les sessions de rattrapage les mercredis soir et les samedis matin », confie Jeannette Bivina, directeur du Cetic de Ngoa-Ekelle à Yaoundé.

Pour le révérend Père Paschal Mgbeadichie, principal du collège bilingue Saint-Benoît, on peut déjà à partir de ce trimestre se faire une idée sur le déroulement de l’année, à travers l’avancement des programmes et le niveau de chaque élève. « Il se déroule à une période où le climat n’est pas très favorable ; il fait chaud et il faut savoir gérer les emplois de temps. C’est pourquoi, nous avons mis en place deux éléments fondamentaux pour un bon encadrement des enfants : l’écoute et l’accompagnement spirituel », confie-t-il.

Cette période se caractérisant par de nombreuses activités péri-scolaires, notamment la célébration de la Fête de la jeunesse le 11 février et la préparation des jeux Fenasco, certains responsables d’écoles comptent réajuster les programmes. « Ce trimestre appelle les élèves à plus de travail et de concentration et ces activités peuvent parfois les distraire, s’ils ne sont pas bien encadrés. Ce qui fait que lorsqu’ils reviennent au troisième trimestre, nous sommes déjà à la veille des examens.

C’est pourquoi, nous essayons de limiter les activités de ceux qui sont en classes d’examens. Nous essayons de rattraper les cours perdus les samedis », explique Georges Olinga Olinga, directeur de l’école publique d’application de Melen 2.

Source : © Cameroon Tribune

Par Assiatou NGAPOUT M.