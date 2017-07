L’actuel Ministre camerounais des transports est à nouveau au-devant de la scène. Un article publié par l’hebdomadaire Le Point dans sa version digitale révèle des actions qualifiées de « délinquance financière » et qui frisent la corruption, menées par Edgar Alain Mebe Ngo’o et la société d’équipement militaire française MagForce. Le point avec CAMERPOST.

Révélations troublantes

C’est une information qui a fait la Une de quelques journaux locaux au Cameroun ce lundi 24 juillet 2017. A en croire une publication de Le Point. Fr sur son site le 20 juillet dernier, Edgar Alain Mebe Ngo’o, du moment qu’il était encore Ministre camerounais de la défense aurait signé plusieurs contrats d’intermédiaires libellés au nom de son épouse et de celle du patron de l’entreprise d’équipement militaire française Magforce. On parle des millions d’euros.

« Est corrompu, le comportement de personnes investies de tâches publiques ou privées qui manquent à leurs devoirs dans le but d’en retirer des avantages injustifiés de nature quelconque ». Cette définition de la direction du Développement et de la Coopération (Ddc) de Transparency International, montre que la corruption concerne les transactions entre particuliers.

La corruption est l’abus du pouvoir public ou privé pour satisfaire des intérêts particuliers. Il est question, à ce niveau, de corruption passive ou active entre un fonctionnaire et un particulier. Illustration avec le cas Edgar Alain Mebe Ngo’o en ligne de mire de Le Point Fr. Les révélations donnent du frisson.

La famille et proches de l’ex Mindef « en haut »

Le Point.Fr affirme qu’en 2014, Edgar Alain Mebe Ngo’o s’est fait arrosé par Robert Franchitti, le patron de MagForce. « Le colonel Mboutou, chargé des marchés de l’armée au Cameroun, fait partie de ceux qui en ont profité, tout comme le conseiller gouvernemental camerounais, le très influent Maxime Mbangue. Tous deux sont des proches d’Alain Mebe Ngo’o, ministre de la Défense de 2009 à 2015, devenu depuis le ministre des Transports du pays », peut-on lire.

Le Point Fr souligne que les concernés nageaient dans un paradis caractérisé par des « enveloppes de cash, costumes de luxe, nuits dans des palaces parisiens… Robert Franchitti a toujours soigné ses intermédiaires en vue de décrocher des marchés en Afrique, où le Cameroun occupe une place toute particulière ».

Un fait qui n’a pas laissé indifférent la police française

En outre, on apprend qu’en perquisitionnant dans les locaux de sa société, les enquêteurs français ont ainsi découvert, qu’il rémunérait des hauts gradés de la police camerounaise via un contrat d’intermédiaire établi pour plus de discrétion au nom de leurs épouses…Information confirmée par les policiers de l’Office central pour la répression de la grande délinquance financière via des nombreuses interceptions téléphoniques.

Une information qui fait le buzz en ce moment au pays de Samuel Eto’o Fils, surtout que Robert Franchitti aurait avoué avoir déboursé des millions pour herbergé le fils de l’actuel Ministre camerounais des Transports.

CAMERPOST par Linda