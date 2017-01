Cameroun : Déjà 91 réfugiés formés par le HCR aux activités génératrices de revenus à Yaoundé

PARTAGES

Ces hommes et femmes ont reçu leurs attestations le mercredi 11 janvier 2017, au cours d’une cérémonie. Désormais, ces personnes loin de chez elles sont capables de se prendre en charge et d’assumer leur besoins élémentaires.

Ces réfugiés ont été honorés par le Haut-Commissariat des Nations Unies. Sur les 91 récipiendaires arrivés en fin d’un stage de trois mois, 43 réfugiés ont été formés en Techniques de Recherchent d’Emploi (TRE), et de recherche d’Emploi Indépendant (TREI) avec le soutien et l’accompagnement d’une agence du Fond National de l’Emploi-FNE. Parmi eux aussi, 48 femmes réfugiées urbaines formées en fumage de poisson, fabrication des produits d’entretien, fabrication des jus de fruits et produits dérivés de soja et en blanchisserie dans le cadre du projet pilote d’insertion socioéconomique des femmes réfugiées pour les femmes victimes des violences basées sur le genre.

Contexte

En associant son label à cette formation, le HCR apporte une solution humanitaire à une cause générée par les politiques. Le représentant Résident de l’UNHCR au Cameroun, Khassim Diagne en est conscient « Nous apportons notre soutien dans un contexte humanitaire marqué par plusieurs crises à travers le monde et un déficit de financement. Il devient difficile de répondre de manière adéquate aux besoins de tous les réfugiés, en particulier de ceux d’environ 20 000 vivant à Yaoundé et Douala et dont l’assistance ne se limitera plus qu’aux personnes à besoins spécifiées. Ceci accentue fortement la précarité de leurs conditions de vie ».

Objectifs

Selon Khassim Diagne à l’intention des 91 réfugiés et demandeurs d’asiles venus des pays comme, la RD, la RCA, du Tchad entre autres que «Ces compétences acquises à travers ces formations leur permettront ainsi de gagner en autonomie en étant d’une part plus compétitifs sur le marché de l’emploi et de l’auto emploi au Cameroun, et d’autre part en développant des activités génératrices de revenus » a-t-il clarifié.

Au Cameroun, le HCR travaille aux côtés du gouvernement pour assurer la protection à quelques 350 000 réfugiés et demandeurs d’asile, vivant pour la plupart dans les régions de l’Est, de l’Adamaoua, le Nord et l’Extrême Nord. Les interventions du HCR ciblent également près de 200 000 personnes déplacées internes, ainsi qu’un nombre important de communautés hôtes.

Un travail herculéen

Les activités du HCR au Cameroun visent la protection de presque 21 000 nigérians identifiés et installés hors des camps de réfugiés dans l’Extrême Nord.

Concernant la sécurité alimentaire, la ration alimentaire connait réduction 50% du fait du manque de ressources financières pour les réfugiés centrafricains installés à l’Est du pays. Dans le camp de Minawao, c’est la même situation voire plus avec leur ration qui est passée de 2 100kcalories à 1200kcalories/jr

Initialement prévu pour la scolarisation des enfants réfugiés des zones rurales, le don additionnel du gouvernement américain de 3 millions de dollars US, a été affecté vers plus de 500 enfants réfugiés dans le secondaire pour les frais d’examens officiels, les fournitures scolaires. Des données qui rendent compte de la situation difficile des réfugiés au Cameroun et les énormes besoins que leur encadrement requiert.

© CAMERPOST par Augustin TACHAM