Cameroun : Pas de risque de pénurie de sucre, selon la SOSUCAM

La Société sucrière du Cameroun (SOSUCAM) a confirmé la poursuite effective de sa campagne de production, et informé les distributeurs, les utilisateurs et les consommateurs du pays de la disponibilité effective de plus de 32.000 tonnes de sucre dans ses différents magasins de stockage.

Dans un communiqué publié jeudi, le principal producteur tend manifestement à démentir une information amplement relayée par les médias du pays, et qui fait état de son «incapacité» à approvisionner les ménages et surtout les industries locales.

Selon les mêmes sources, le gouvernement, face à des menaces de pénurie, se serait engagé à recourir à des importations massives à travers une procédure d’urgence.

Pour la SOSUCAM, filiale du groupe français SOMDIAA, la disponibilité de la denrée, déclinée en différents types de sucre et multi-conditionnements, «permet un approvisionnement optimal des marchés nationaux, sur la période en cours et à l’approche du jeûne du Ramadan».

L’entreprise a par ailleurs renouvelé son ambition de produire un sucre d’excellence, à travers des critères de qualité et de satisfaction des consommateurs aux normes des standards internationaux.

© CAMERPOST avec © APA