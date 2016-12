Cameroun : De nouveaux cas de lèpre dépistés à la Léproserie de la Dibamba

Contrairement à ce qui est dit par l’Etat, la lèpre n’est pas totalement éradiquée au Cameroun. La maladie continue de sévir car, selon les déclarations des responsables de la Léproserie de la Dibamba à Douala, de nouveaux cas viennent d’être détectés. On parle d’une dizaine de malades. Un fait qui inquiète le personnel médico-sanitaire de cette structure avec qui CAMERPOST a échangé. L’équipe en place est débordée et appelle le Ministère camerounais de la santé publique à la rescousse.

« La lèpre existe encore. Malheureusement, il y a un manque drastique de sensibilisation des populations et même des médecins. La plupart pensent que la lèpre est devenue banale et sans danger pour la famille de la personne atteinte. C’est faux », s’écrie un spécialiste qui a requis l’anonymat. Pour lui, certes les anciens malades de la Léproserie ne peuvent plus contaminer leurs entourages « mais les nouveaux cas si. Parce qu’il n’y a plus de sensibilisation, un malade qui ignore qu’il est touché par la lèpre, peut être un danger pour ses proches. Nous venons d’admettre un patient qui est victime de la maladie. Pourtant, pendant 4 ans, il a fait le tour des hôpitaux sans qu’aucun médecin ne détecte qu’il s’agit de la lèpre. Voilà pourquoi nous insistons sur la sensibilisation de tous et surtout le recyclage des médecins ».

Le Ministère de la Santé interpellé

Le personnel soignant de la Léproserie souffre également de l’absence des financements par l’Etat pour la prise en charge des malades. « Il est difficile de suivre ou d’assurer le traitement des patients sans fonds nécessaires. Seuls quelques privés essaient de temps à autre de nous soutenir. Nous avons besoin que l’Etat y mette du sien », lancent les interlocuteurs. Rappelons que la Léproserie accueille depuis 1954, soit 62 ans, des milliers de malades de lèpre venus des 4 coins du Cameroun et même au-delàs. Jadis financée par l’Etat, la Léproserie de la Dibamba est depuis quelques années abandonnée à son triste sort. Et pourtant, les structures de la léproserie restent : 3 bâtiments de 150 chambres, une infirmerie, une école gérée par l’Eglise catholique, une population de plus de 700 âmes constituée des anciens malades, leurs enfants et petits-enfants et maintenant de nouveaux malades.

En outre, selon la religieuse Mado Honorine, sœur de la congrégation les carmélites missionnaires basée en Espagne, on enregistre aujourd’hui de plus en plus des malades « dont il faut faire le suivi jusqu’à la guérison ; ce qui nécessite d’énormes moyens dont ne dispose plus la léproserie. En plus il faut assurer le suivi des blessures et la ration des centaines d’anciens malades qui se sont installés à la léproserie. Il faut faire le tour, tous les matins pour venir en aide à ceux qui sont seuls et vont mal ».

© CAMERPOST par Linda Mbiapa