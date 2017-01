Cameroun – Cyclisme : Raoul Mbah : « 2016, une année très compliquée »

PARTAGES

Le lion indomptable du cyclisme, victime d’une fracture lors de la 5 édition des dixiades, retrouve progressivement la santé.

C’est tout sourire, la jambe plâtrée et soutenue par un tabouret, entouré par sa famille et amis, que Hervé Raoul Mbah reçoit camerpost dans son domicile à Yaoundé. L’année du coureur camerounais s’est douloureusement achevée par une double fracture suite à une grave chute lors de la 5ème édition des Dixiades à Ebolowa. Un mois après sa prise en charge médicale, le lion se « sent beaucoup mieux. Parce qu’après ma chute j’ai reçu des soins et ça promet. A présent je suis chez moi. C’est vrai c’est un peu difficile dans la tête quand on voit les objectifs qu’on s’était fixé pour l’année 201 7. Mais bon il y a des choses qui arrivent qu’on ne peut pas imaginer. Mais par la grâce de dieu je suis vivant. »

Le champion du Cameroun 2015 sera absent des pistes pendant 6 mois. « Les médecins m’ont fait savoir que le retour normal sur un vélo se fera dans 6 mois. J’aurai la moitié de l’année pour me remettre de la guérison de la fracture et de la rééducation. » Raoul Mbah, coureur au moral d’acier, ne compte pas se laisser abattre par cette blessure et compte rapidement retrouver son niveau. « C’est vrai que j’aurai beaucoup de temps sans activités. Je suis quelqu’un qui a beaucoup d’expérience dans le métier ; 13 ans ce n’est pas rien. Je sais que je n’aurai pas beaucoup de temps à retrouver mes capacités. »

Le coureur de la SNH vélo club en a profité pour faire le bilan sportif de l’année 2016. Une année qu’il a qualifié de « très compliquée ». Raoul Mbah a manqué de peu de remporter le grand prix Chantal en terminant 2ème au classement général. Avant cette compétition le lion et quelques-uns de ces coéquipiers ont été suspendu pour 3 mois. Il termine au 7ème rang de la tropicale Amissa Bongo. Avant l’édition de la coupe du Cameroun, les coureurs entament une grève pour être situer sur leurs primes. Quelques mois plus tard, Hervé Raoul Mbah prend part au tour du Rwanda. Le camerounais va abandonner la compétition.

Le lion du cycliste compte remonter rapidement sur un vélo pour effectuer une échappée folle sur l’année 2017.

© CAMERPOST par Alain Ghislain Kanga