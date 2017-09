Une réunion relative à la préparation de ce grand évènement sportif s’est récemment tenue à Yaoundé.

La compétition est prévue du 11 au 15 octobre 2017

C’est l’inspecteur Général des Services au Ministère des Sports et de l’Éducation physique qui a présidé le 12 septembre 2017 la toute première réunion de préparation de l’édition 2017 du grand prix international Chantal Biya. Les travaux avaient pour cadre le palais polyvalent des sports de Yaoundé. On retient entre autres que la compétition est prévue du 11 au 15 octobre 2017.

Les principales articulations de cette grande fête du cyclisme au Cameroun sont : l’ouverture constituée d’une cérémonie de présentation des équipes et un prologue à l’esplanade du stade omnisports de Yaoundé le 11 octobre. La compétition en elle-même est étalée sur cinq jours de compétitions.

Une étape supplémentaire

L’innovation majeure de cette année est l’ajout d’une étape supplémentaire. L’étape supplémentaire est celle du 2è jour de la compétition. Il s’agit de la 1re étape, à suivre entre Yaoundé et Ayos. 125 km séparent la capitale Yaoundé de cette ville du département du Nyong et Mfoumou. La 2e étape Yaoundé-Ebolowa aura lieu le 13 octobre, la 3e étape Zoetele (Ngolbang)-Sangmelima-Meyomessala le 14 octobre, la 4e et dernière étape Sangmelima-Yaoundé le 15 octobre 2017. Une dizaine d’équipes venues d’Europe, d’Afrique et du Cameroun prendront part à la compétition.

© CAMERPOST par Hakim ABDELKADER