Cameroun – Crise en zone anglophone : quels hommes pour animer la commission pour la promotion du bilinguisme ?

PARTAGES

Le 23 janvier 2017, le Chef de l’Etat Camerounais a créé par décret la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme (CNPBM). Dans l’opinion publique nombreux sont ceux qui pensent que c’est une commission de plus dont les travaux seront rangés aux oubliettes. D’autres plus nombreux estiment qu’elle sera à l’image de ceux qui seront chargés de l’animer.

Quels hommes pour animer la CNPBM ? Sur la base de quels critères seront t’ils nommés ? La réponse à ses questions sera sans doute l’élément qui déterminera l’adhésion populaire ou la place que les camerounais notamment ceux des zones anglophones accorderont à cette commission. Sans doute il faudra y nommer des hommes chez qui l’intégrité, la hauteur d’esprit et le sens du devoir sont des valeurs affichées et assumées. Des hommes dont l’image au sein de l’opinion impose le respect. Sans doute il faudra faire un savant mélange entre technocrates de l’administration, hommes politiques, leaders d’opinions, société civile et religieuse. Le but étant de susciter l’adhésion, voire la confiance du peuple. L’exercice est délicat et s’apparente à un numéro d’équilibriste. Le risque dans ce genre de situation est le repli sur soi comme cela a souvent été le cas, le système refuse l’électrochoc et s’arcboute sur les fondements. « Nous ne nommons pas des personnes que nous ne contrôlons pas… ». Cette boutade attribuée à un haut dignitaire du système résume la frilosité qui anime le régime dans certains cas. Mais il faut le dire la CNPBM perdrait toute légitimité aux yeux du peuple si on y trouvait des caciques du système ou uniquement des personnes ayant servi dans l’administration. Au-delà de la question des hommes, il faut interroger la réelle volonté des autorités de Yaoundé de trouver une issue à cette situation qui paralyse une partie du pays. Un célèbre homme politique français disait en son temps : « lorsque je veux étouffer ou faire oublier une affaire je crée une commission ». Il faut croire que le Chef de l’Etat camerounais ne partage pas cette pensée et qu’il s’appropriera les conclusions des travaux de cette commission. Parce qu’en réalité les enjeux se situent à ce niveau. Le tout n’est pas de mettre en place la Commission et d’y nommer des hommes de talent, il faut surtout mettre en œuvre les conclusions et les résultats des travaux de la dite commission. En la matière il faut avouer que le Cameroun ne prêche pas par l’exemple. On en veut pour preuve les conclusions des états généraux du sport ou encore des états généraux de la communication…que de belles paroles et de d’excellentes résolutions dont la grande majorité ne sont pas appliquées.

© CAMERPOST par Hakim ABDELKADER