Cameroun – Crise dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest : le Conseil national de la Jeunesse appelle à la reprise des cours

Lors d’un échange avec la presse mercredi à Yaoundé, le Conseil national de la Jeunesse dénonce la prise en otage des élèves.

Mercredi dernier, le Conseil national de la Jeunesse du Cameroun (CNJC) a organisé une rencontre avec la presse, afin de se prononcer sur la crise dans les régions du Nord- Ouest et du Sud-Ouest. Car, comme l’a indiqué Jean Marc Afessi Mbafor, le président national du CNJC, depuis le début des événements, l’instance n’avait pas encore dit un mot sur cette situation. Les responsables régionaux du CNJC ont donc dénoncé « la prise en otage des jeunes élèves et étudiants », par des grévistes et appelé à la reprise des cours et au dialogue dans la zone anglophone. Les leaders des jeunes ont salué les efforts du gouvernement « qui n’a cessé la médiation, question de trouver des pistes de sortie de cette crise ». Par ailleurs, ils ont invité la jeunesse à être vigilante, à ne pas se laisser manipuler par qui que ce soit. « Heureusement malgré tout, la jeunesse est restée unie et solidaire et compte le rester », s’est réjoui Jean Marc Afessi Mbafor. Le CNJC a réaffirmé son engagement à jouer son rôle d’interface entre les pouvoirs publics et la jeunesse, en particulier les jeunes de la partie anglophone. Cette rencontre a également permis d’indiquer des actions à mener, pour la mise en oeuvre réussie du Plan Triennal Spécial-Jeunes (PTS-Jeunes). Pour garantir la réussite de cet outil mis sur pied par le chef de l’Etat et doté de 102 milliards de F, le CNJC entend organiser des caravanes nationales de sensibilisation des jeunes dans les 10 régions du pays.

Source : © Cameroon Tribune

Par Azize Mbohou