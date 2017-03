Cameroun : Crise anglophone et voyage de Paul Biya en Italie en couverture des journaux

La crise sociopolitique dans les régions anglophones du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, mais aussi la visite d’État du président Biya en Italie continuent de préoccuper les journaux camerounais parus jeudi.

S’agissant du premier sujet, Le Jour affirme que les sécessionnistes anglophones préparent leur trésor de guerre, eux qui viennent d’ouvrir un compte bancaire aux États-Unis pour la cause du « Southern Cameroons », leur future « République ».

Les sécessionnistes de l’ « Ambazonie » ont ainsi lancé une collecte de fonds pour financer leur combat et disposent, désormais, d’un compte à Bank of America à l’approvisionnement duquel des Camerounais du terroir et de la diaspora ont été invités à contribuer.

« Le fait que les revendications des sécessionnistes anglophones se retrouvent hors du Cameroun et aux États-Unis notamment, n’est pas tout à fait nouveau. Au début de la crise dans les régions anglophones, certaines sources proches du gouvernement notamment ont fait état de ce que de l’argent avait été envoyé de l’étranger pour financer les manifestations à Bamenda, Buea ou encore Kumba. »

Le Cameroun n’est pourtant pas le seul pays à vivre actuellement la tentation séparatiste, constate l’hebdomadaire L’essentiel, qui publie un panorama non exhaustif des nations à travers le monde guettés par les affres de mouvements irrédentistes.

Guetté par un procès pour ses déclarations en faveur des activistes anglophones, l’ancien bâtonnier de l’ordre des avocats du Cameroun, Akere Muna, actuellement à l’étranger, a été convoqué pour des besoins d’enquête au secrétariat d’État en charge de la gendarmerie, indique InfoMatin.

Pour cette publication, qui rappelle par ailleurs qu’il ne s’agit pour l’instant que d’une convocation ainsi que le principe de la présomption d’innocence, l’homme, selon ses amis, « viendra se jeter dans la gueule du loup ».

De nouveaux défis de coopération bilatérale viennent de s’offrir, à la faveur de la visite d’État du président de la République en Italie, constate aussi la même publication sur le front de l’économie.

Un forum économique, le 2ème en l’espace de deux mois et cette fois tenu mercredi dans la capitale transalpine, a regroupé les opérateurs économiques des deux pays avec pour objectif de nouer des partenariats d’affaires, le président Paul Biya ayant ainsi rassuré les opérateurs Italiens sur l’environnement que présente le Cameroun à l’heure actuelle.

Paul Biya vante les opportunités d’affaires dans son pays devant le patronat italien, renchérit le quotidien à capitaux publics Cameroon Tribune : un pays stable, une économie résiliente, un dialogue structurel entre le secteur privé et le gouvernement, des institutions pour combattre la corruption, les détournements de deniers publics et toutes autres dérives, un climat des affaires en constante amélioration

« À l’aune du rapprochement de l’Italie avec l’Afrique, le Cameroun entend dynamiser sa coopération économique avec ce partenaire de choix », analyse l’hebdomadaire The Spark.

Baromètre Communautaire, pour sa part, évoque « le rêve italien de Paul Biya pour esquiver la France » : après avoir longtemps misé sur Paris pour jouer un rôle majeur sur la scène internationale, le Cameroun et son leader semblent désormais résolus à sortir du pré-carré hexagonal.

