Cameroun – Crise anglophone : Le PEA 48 du Mpondol Jean Marc Ngoss dit résolument non aux violences

Le Pea 48, parti politique du candidat à la Présidentielle 2018 Jean Marc Ngoss appelle au calme et à la paix. C’était au cours d’un meeting dans la ville de Nkongsamba samedi le 23 septembre 2017. Le point de CAMERPOST.

Oui à la paix !

Il est tout autant que le reste de la population camerounaise concerné par les troubles qui secouent le pays, principalement la crise anglophone. C’est la raison pour laquelle samedi le 23 septembre 2017, s’adressant aux populations au lieu-dit Marché central de Nkongsamba, il a mis son genoux au sol. Il, c’est le Mpondol Jean Marc Ngoss, président de la formation politique de l’opposition Pea 48. Entendez « Parti de l’Esprit d’Avril 48 ».

C’est par ce geste qu’il exhorte les populations des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest à la paix. « Prenant en compte la situation socio-politique de Notre Cher et beau pays, le seul leader politique à avoir proposé 11 mesures pour sauver l’unité nationale et régler définitivement la crise anglophone, c’est le Mpodol Jean Marc Ngoss. Il sera en meeting à Bamenda le 6 octobre 2017 », font savoir les militants du Parti dans le département du Moungo. Eux qui ont salué la descente sur les lieux de leur président national.

Sensibilisation

En outre, le public a été édifié sur les raisons qui fondent les actions politico-spirituelles du parti de l’esprit 48 (Pea 48) et son projet de société fondé sur cinq grands piliers. Notamment le Cameroun de sécurité et de services, le Cameroun de santé et du social, le Cameroun de l’industrie et de l’économie, le Cameroun vert et faunique, enfin le Cameroun spirituel et d’hospitalité.

Aux populations à qui il demande de s’inscrire sur les listes électorales dès janvier, de retirer leurs cartes et de voter, Jean Marc Ngoss lance : « pour bâtir une nation forte, radieuse et prospère, il faudra redonner au peuple camerounais les moyens d’espérer, tout en lui présentant des options claires pour son avenir. Nous avons pensé la visions du Cameroun sous le 3ème régime ».

Des propos salués par la population de Nkongsamba qui n’a pas caché son émotion : « nous rêvons d’un monde nouveau et vraiment à entendre ce que projette de faire le président Jean Marc Ngoss, ça nous donne envie de rêver et de voir se réaliser ce projet de société », se réjouit à l’unanimité la foule.

© CAMERPOST par Linda