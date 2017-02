Cameroun – Crise anglophone : le message de Fabrice Ondoa rassemble les communautés

Champion de la CAN avec les Lions indomptables, le gardien de but, natif de Yaoundé, a dédié la victoire aux anglophones du Nord-Ouest du Cameroun.

Quelques mots prononcés en anglais dans l’euphorie de la victoire ont hissé Fabrice Ondoa en porte-drapeau de la réconciliation entre anglophones et francophones camerounais. « I am from Bamenda […] For you ! » a lancé le jeune gardien de but des Lions indomptables le 5 février, après la victoire du Cameroun à la Coupe d’Afrique des nations. La vidéo est rapidement devenue virale. L’opposant John Fru Ndi, le leader – anglophone – du Social Democratic Front, a été si « touché » qu’il s’est rendu à la réception organisée à la présidence pour les héros du jour.