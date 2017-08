Cameroun – Crise anglophone : jeu-trouble dans le recrutement à l’Enam

Le concours spécial réservé aux greffiers et aux auditeurs de justice d’expression anglaise récemment lancé par l’Etat, est ambigu. Les arrêtés signés contiennent des insuffisances qui désorientent les anglophones originaires du Nord-ouest et du Sud-ouest. Le point avec CAMERPOST

Une solution qui n’a rien à voir avec la crise anglophone

50 auditeurs de justice anglophone au Cameroun (30 de la section judiciaire ; 10 places de la section administrative ; 10 places de la section des comptes) ; 30 greffiers anglophones vont sous peu être recrutés. Une décision prise par arrêté signé en mai 2017 portant concours à l’Ecole nationale d’administration et de Magistrature (Enam) au titre de l’année académique 2017/2018.

On constate concernant ces deux concours que les conditions exigées sont entre autres : être de nationalité camerounaise ; être âgé de dix-sept (17) ans au moins et de trente et deux ans (32) au plus à la date du 1er janvier 2017; avoir une bonne maîtrise de la langue anglaise. Ajouté au fait qu’il faut être titulaire d’un Master, d’une Maîtrise en droit privé anglophone ou d’une attestation de passage en deuxième année de Master délivrés par une université camerounaise, etc.

Un flou entretenu par le gouvernement

Sauf que le flou ou le jeu-trouble des organisateurs de ces concours se justifient par le fait que rien n’indique clairement que la cible concerne uniquement les anglophones de souches. Autrement dit des ressortissants qui sont historiquement issus du Nord-ouest et du Sud-ouest. Les arrêtés indiquent qu’il faut « être d’expression anglaise ». En d’autres termes : « un francophone qui a une bonne maîtrise de la langue anglaise est concerné par ces recrutements;

Deuxièmement, c’est le lieu de noter que Bamenda, Kumba, Buea et autres localités situées dans Nord-ouest et le Sud-ouest regorgent en majorité des Bamiléké, des Ewondo et même des Bassa qui ne sont pas forcément des anglophones », expliquent des observateurs qui soutiennent que de nombreuses élites, propriétaires des agences de voyage vivent en zones anglophones pourtant ils sont d’origine bamiléké.

« Autant de zones d’ombres que les arrêtés n’ont pas éclairé. Alors, on ne saurait donc dire que ces recrutements lancés en mai et juin 2017, viennent résoudre les problèmes au centre de la crise anglophone. Loin de là », pensent des intellectuels.

© CAMERPOST par Linda