Cameroun – Crise anglophone : Le gouvernement planche à nouveau sur les revendications des enseignants

Le président du comité interministériel ad hoc chargé d’examiner et proposer des solutions soulevées par les syndicats des enseignants anglophones était face à la presse mardi pour présenter de nouvelles Actions du gouvernement.

Même si les enseignants des régions du Nord-ouest et du Sud-ouest ont récemment levé le mot d’ordre de grève, d’autres problèmes restent posés. Le gouvernement continue de plancher sur dessus. Hier, le président du comité interministériel ad-hoc chargé d’examiner et de proposer des solutions aux préoccupations posées par les syndicats des enseignants anglophones était face à la presse en présence d’autres membres du gouvernement.

Paul Ngo Goumou a annoncé de manière globale que tous les moyens seront pris pour résoudre les problèmes observés dans le sous système éducatif en général et anglophone en particulier. Au niveau de l’éducation de base, le directeur du cabinet exécutif du premier ministère a fait savoir que les reformes entreprises dans les écoles primaires et maternelles se poursuivent. La preuve avec la situation des instituteurs contractuels. Le ministère de l’éducation de base compte désormais plus de 50 000 instituteurs contractualisés, a révélé Youssouf Adjija Alim. Du fait de la grève, la situation est un peu plus difficile dans l’enseignement secondaire.

Au cours de cet échange, Paul Ngo Ngoumou a annoncé à la presse que le président de la république, Paul Biya, a décidé du recrutement de 1000 jeunes diplômés de l’enseignement supérieur pour le renforcement des effectifs des professeurs dans les matières scientifiques et techniques. La pénurie des enseignants et le retard dans l’harmonisation des programmes en droit et sciences et politiques dans les universités de Bamenda et Buéa sont entre autre les problèmes de ce secteur. Une école supérieure de l’enseignement technique pour accroitre l’offre de formation est annoncée.

© CAMERPOST par Alain Ghislain Kanga