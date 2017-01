Cameroun – Crise anglophone : le fédéralisme est-il porteur d’espoir ?

La situation de crise dans la partie anglophone du Cameroun est le résultat d’une série de grèves de plusieurs corps de métiers et des réponses jugées insuffisantes et disproportionnées du gouvernement.

Les tentatives de dialogue avec ces corps ont échoué et les deux régions anglophones du Nord-Ouest et du Sud-Ouest ont été militarisées. Ces grèves ont viré en manifestations de revendication pour l’indépendance et contre la marginalisation des populations anglophones du pays.

Aujourd’hui, les avis sur la forme de l’État, lancés par les organisations professionnelles et associations de la société civile se réclamant désormais publiquement citoyens du Southern Cameroons ou de l’Ambazonie, sont partagés.

Pour le régime en place, le Cameroun est uni et indivisible ; pas question de toucher à la forme de l’État unitaire centralisé. Pour eux, revenir au fédéralisme, c’est ouvrir la porte au sécessionnisme. D’autres soulignent l’importance du fédéralisme, porteur d’espoir pour la démocratie, la bonne gouvernance et le développement.

« Problème anglophone »

La situation actuelle du Cameroun et l’inquiétude grandissante des populations sur cette crise m’amènent, une fois de plus, à contribuer au débat avec des propositions concrètes sur la base des expériences vécues dans les fédérations plus ou moins réussies.