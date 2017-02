Cameroun – Crise anglophone : 31 activistes attendent d’être jugés par le tribunal militaire selon Issa Tchiroma

Trente-une personnes, parmi les soixante-une en détention, sont actuellement en instance de jugement devant le tribunal militaire de la capitale camerounaise, Yaoundé, dans le cadre des manifestations violentes qui ont secoué les régions anglophones du Nord–Ouest et du Sud-Ouest en décembre et janvier derniers, a déclaré le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, Issa Tchiroma Bakary.