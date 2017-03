Cameroun : Le Crédit communautaire d’Afrique devient la 15ème banque classique

Partagez WhatsApp +1 Partages 0

Le Crédit communautaire d’Afrique (CCA) va devenir la 15ème banque classique du Cameroun au terme d’un agrément de la Commission bancaire de l’Afrique centrale (COBAC), a-t-on appris ce mercredi auprès de cette structure jusque-là classés comme établissement de microfinance (EMF) de 2ème catégorie.

Créé en juillet 1997 et revendiquant aujourd’hui un capital de 5 milliards FCFA, il comptait 359.383 clients et 431.260 comptes en fin 2014 pour 42 agences, réparties à travers le pays.

Constitué de clients issus des activités de commerce et de groupes de producteurs, le portefeuille du CCA affirmait, à la même date, avoir octroyé plus de 63 milliards FCFA de crédits répartis entre les commerçants, les salariés, les entrepreneurs, les agriculteurs, etc.

Avec pour slogan « La finance au cœur des traditions africaines », il a vu le jour en juillet 1997 à Bafoussam (Ouest) avant d’obtenir, en juillet 2001, son agrément en qualité d’EMF.

C’est en mars 2006 que les actionnaires du CCA décident du passage de la coopérative à une société anonyme, qui en fin mai de l’année suivante devient un EMF de 2ème catégorie.

© CAMERPOST avec © APA