Cameroun – Crash d’hélicoptère de Bogo : le MINDEF a reçu les corps

Les dépouilles du commandant de la Région militaire interarmées N°4 et des autres soldats décédés avant-hier ont été accueillies par Joseph Beti Assomo.

L’abondante pluie qui est tombée hier sur la ville de Yaoundé n’a pas empêché les nombreux parents, proches, amis et compagnons

d’armes des victimes du crash d’hélicoptère survenu la veille dans la région de l’Extrême-Nord de se rendre à la Base aérienne 101 où le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense, Joseph Beti Assomo est allé accueillir les dépouilles de ces braves soldats.

L’émotion le disputait donc à la tristesse. Tout est allé très vite quelques minutes avant douze heures avec l’arrivée sur les lieux du MINDEF. Au même moment, le lourd vrombissement d’un avion C130 des Forces aériennes camerounaises fend l’air. L’appareil se pose. Dans les rangs des familles et des proches, l’émoi est à son comble. Des cris de douleur fendent l’air.

Le temps des manœuvres, l’appareil s’immobilise face à l’aérogare de la BA 101. Quatre ambulances militaires se dirigent au bout de celui-ci. Les corps enveloppés du drapeau vert-rouge-jaune y sont placés. Les ambulances prennent ensuite position à côté de trois détachements de nos forces de défense. Mgr Bruno Ateba Edo, évêque du diocèse de Maroua-Mokolo s’avance, suivi du MINDEF et sa suite, dont les deux secrétaires d’Etat Jean Baptiste Bokam et Koumpa Issa, le délégué général à la Sûreté nationale, Martin Mbarga Nguele, le directeur général de la Recherche extérieure, Léopold Maxime Eko Eko, tout le gratin des forces de défense. A la suite de la prière dite devant chaque ambulance par le prélat, Joseph Beti Assomo s’incline devant ces soldats morts pour la patrie.

Le MINDEF aura ensuite quelques mots de réconfort à l’endroit des membres des familles éplorées avant que les ambulances ne s’ébranlent en direction de la morgue du Centre de formation technique des armées à Ekounou. En attendant les ultimes hommages qui seront rendus à ces hommes d’honneur.

Source : © Cameroon Tribune

Par Jean Francis BELIBI