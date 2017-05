Cameroun : le Cameroon People’s Party soutient les médecins grévistes

Au moment où le malaise persiste au sein des personnels des hôpitaux du Cameroun, le Symec a reçu un soutien de poids, celui du Cameroon People’s Party de Kah Walla. Une note signée du secrétaire général Franck Essi, informe de ce que le Cameroon People Party (CPP) soutient la grève des médecins dont le mot d’ordre a été lancé le 17 avril 2017 par le Syndicat des Médecins du Cameroun (Symec). Briefing des exhortations du parti de l’opposition avec CAMERPOST.

Appel au paiement des salaires décents

Ces médecins revendiquent entre autres : la mise en œuvre d’une assurance santé universelle qui permettrait aux Camerounais d’avoir accès à des soins de santé; des salaires décents pour le travail accompli et des salaires versés à temps ; la revue à la hausse de l’âge de départ à la retraite des médecins compte tenu de la pénurie en ressources humaines dans le domaine ; des conditions de travail décentes comprenant une assurance-maladie et un matériel de travail qui garantit votre sécurité ; une évaluation systématique et un système de promotion juste dans la fonction publique, de sorte que l’avancement et l’indemnisation soient fondés sur le mérite.

Le Cameroon People’s Party que dirige Edith Kah Walla estime que la prise en compte de ces revendications par les autorités publiques serait bénéfique pour l’ensemble des Camerounais. Il s’insurge contre les sanctions infligées par le Ministre de la Santé publique André Mama Fouda aux leaders de cette grève des médecins à travers des affectations disciplinaires. « Encore une fois, ce gouvernement, dont l’incompétence est notoire, prouve qu’il n’est pas au service du Peuple Camerounais. Encore une fois, ce gouvernement n’a pas pris en considération les revendications émises par nos compatriotes. Encore une fois, le gouvernement de Monsieur Biya a choisi la facilité en réprimant certains citoyens » stipule le communiqué.

Le Cameroon People’s Party fidèle mécontent de la gestion actuelle du pays

Par ailleurs, au sujet de la fête de l’unité qui s’annonce samedi le 20 mai prochain, le Cameroon People’s Party (Cpp) réitère le boycott de la fête de l’unité nationale. Le parti politique de Kah Walla dit qu’on ne peut pas avoir de célébration de l’unité nationale dans l’exclusion, la violation des droits fondamentaux et la répression. Il informe l’opinion nationale et internationale de sa décision de ne pas prendre part aux festivités officielles organisées par le Gouvernement camerounais à l’occasion de la célébration de la fête.

