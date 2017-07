Cameroun : Le Cpp propose des mesures pour réduire les attaques de Boko Haram

En cette deuxième moitié de l’année 2017, le Cameroon People’s Party (Cpp) après examen des faits saillants de l’actualité, a décidé d’adresser une lettre ouverte au Président Paul Biya. Et dans laquelle, il fait des suggestions pour réduire le nombre d’attaques perpétrées par Boko Haram. Le contenu avec CAMERPOST.

Urgence d’un Task Force

Signée de la présidente Kah Walla, la lettre informe que de nombreux problèmes ont cours au Cameroun et présentent un danger imminent pour la stabilité à très court terme du pays. « C’est pourquoi, nous vous interpellons afin que vous agissiez de toute urgence », écrit le parti politique de l’opposition.

Concernant la lutte contre Boko haram, le Cpp salue avec fierté le travail extraordinaire accompli par les forces armées camerounaises en collaboration avec les pays voisins au sein de la Force Multinationale Mixte, pour réduire la capacité de Boko Haram à commettre des atrocités contre les citoyens. Avant de reconnaître qu’à ce jour, le pays est confronté à des défis nouveaux dans ladite lutte.

Définir des stratégies non militaires dans la lutte contre la secte

Par conséquent, ladite formation politique suggère au Chef de l’Etat que pour agir en faveur de la sécurité de nos citoyens dans cette nouvelle phase de la lutte contre Boko Haram et apporter des solutions capables d’éradiquer durablement Boko Haram ainsi que d’autres groupes extrémistes, il faut la mise en place d’un Task Force (groupe de travail) indépendant et pluridisciplinaire.

Lequel aura la responsabilité de définir les stratégies non militaires dans la lutte contre Boko Haram. Ses responsabilités majeures incluront notamment: l’encadrement des Camerounais déplacés internes qui, du point de vue numérique sont les victimes les plus importantes; L’élaboration et la mise en œuvre des stratégies sociales et économiques qui attaqueront les causes premières de l’extrémisme dans cette région.

© CAMERPOST par Linda