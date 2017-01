Cameroun – Coupures d’électricité : Eneo rassure les habitants de Douala

Des Camerounais n’ont pas pu regarder le match qui a qualifié leur pays aux quarts de finale de la Can 2017. Ils redoutent qu’il en soit ainsi les prochains jours. A en croire Alfred et ses amis résidant au quartier Bépanda Ambiance dans l’arrondissement de Douala V, ils ont été victimes des coupures d’électricité dimanche le 22 janvier 2017. Jour très attendu par les citoyens amoureux du football. Journée au cours de laquelle le Cameroun a joué contre le Gabon. Un match capital pour le pays qui, fort heureusement s’est qualifié aux quarts de finale de la Coupe d’Afrique des Nations (Can) 2017. Sauf qu’Alfred et ses acolytes n’ont pas oublié tous les désagréments causés par l’absence de lumière. « Nous avons fait plusieurs navettes de quartier en quartier pour regarder le match. La lumière a été coupée dans le nôtre sur le coup de 11 h. Jusqu’au moment où la compétition devait avoir lieu, il n’y avait pas un retour à la normale », soutiennent ces citoyens.

Ils poursuivent : « nous nous sommes déplacés pour Village à Douala 3ème chez un de nos copains. Malheureusement même là-bas, c’était le noir. Nous ne comprenons pas, comment on peut couper l’électricité en cette période spéciale Can. Nous ne savons pas si c’est de la faute de l’entreprise en charge de la distribution de l’électricité. Mais toujours est-il que c’est très embarrassant », déplorent ces passionnés du football. Finalement, ils disent avoir rattrapé la seconde partie de la rencontre entre le Cameroun et le Gabon à Bonanjo. « Ce fut un dimanche noir pour nous », s’exclament les vis-à-vis. Plus loin, ce sont les riverains de Mobil Bonakouamouang dans l’arrondissement de Douala 1er qui racontent à CAMERPOST: « nous avons plutôt eu droit à des va-et-vient. Des jeux de lumière. La lumière est coupée, puis quelques minutes, revient. Ainsi de suite. Ce sont des coupures intempestives et qui ont des effets néfastes sur nos appareils ». Un fait qui frustre énormément les habitants de Douala.

ECLAIRAGES

Du côté d’Eneo (Energy of Cameroon) abordé, nous apprenons qu’en effet, il y a eu de fortes perturbations sur le réseau qui ont entraîné les coupures. Toutefois, « les populations doivent être rassurées que tant qu’on n’a pas annoncé qu’il y a délestage, c’est que les coupures ou moments d’instabilité sur le réseau sont à résoudre et demandent une réhabilitation. Ça peut être dû aux travaux d’urgence. Les citoyens doivent aussi suivre la lecture des communiqués. Et quand il y a un problème particulier dans tel ou tel quartier, ils doivent signaler », font savoir les cadres d’Eneo qui ajoutent : « on peut aussi couper l’électricité pour protéger les habitants, comme cela a été le cas ce lundi avec un incendie survenu à Akwa. Pour éviter l’ampleur des dégâts, il a fallu interrompre la distribution de l’énergie électrique. Les populations n’ont pas à s’inquiéter mais à signaler en cas de problème », rassure l’entreprise. Pour les coupures intervenues à Mobil Bonakouamouang, cela a été à cause des travaux au niveau du camp Yabassi à Douala.

© CAMERPOST par Linda Mbiapa