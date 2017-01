Cameroun : Le corps sans vie d’un nouveau-né retrouvé abandonné

La découverte macabre d’un enfant soigneusement mis dans un carton de sucre a été faite par un berger au moment de paître son bétail sur les flancs d’une montagne. Nous sommes précisément à l’entrée de la capitale régionale de la région du nord-ouest, Bamenda au lieu dit UP Station.

La découverte

C’est le nommé Saidou, berger, juste âgé de douze ans qui a alerté les autorités. Il va saisir les services de l’hôpital militaire de Bamenda non loin du lieu de la découverte. Le constat établi, le bébé a juste trois jours, selon l’adjudant-chef Fongang du secteur santé militaire numéro 6 de cet hôpital. Selon lui, le malheureux est bien né à terme, et à la naissance le bébé a un poids de près quatre kilogrammes, et de sexe masculin. Il ajoute que le corps du bébé sans vie a déjà mis plus de soixante douze heures et par conséquent, déjà dans un état de putréfaction avancé.

Les condamnations

Après inhumation immédiate, par les services sanitaires de la maire, le premier magistrat de la mairie du lieu de la découverte, a déclaré que cet acte relève de l’irresponsabilité parentale et que des actions sévères doivent être prises à l’encontre des acteurs de ce genre de forfait. C’est pour le maire, un acte incompréhensible, après neuf mois de grossesse, dans un contexte où il y a des femmes qui ne parviennent pas à faire des enfants. Une enquête a été immédiatement ouverte par les agents des services du maintien de l’ordre pour retrouver le ou les coupables de cet autre acte odieux.

L’histoire tente de se répéter

Le dernier acte du genre dans la ville de Bamenda remonte au 20 septembre dernier lorsque, le nommé Daniel Pearl Mumbari du nom du bébé âgé seulement de 10 mois, volé à Bamenda avait été retrouvé dans la ville de Mbandjock. C’est grâce à une synergie entre les policiers de la ville de Mbandjock région du Centre et ceux du commissariat du troisième arrondissement de la ville de Bamenda dans la région du Nord-Ouest. La voleuse du bébé est une certaine Honorine, âgée de 20 ans.

L’affaire qui s’été achevée fort heureusement avait commencé lorsque la famille du petit Mumbari recherchait une nounou devant s’occuper de leur progéniture. La chercheuse de bébé pour des raisons encore inconnues avait distrait le bébé. Dans la chasse à l’homme, et par négligence, la voleuse, dame Honorine va abandonner sur le lieu de l’enlèvement son téléphone portable.

© CAMERPOST par Augustin TACHA