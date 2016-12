Cameroun : une convention pour l’affiliation des jeunes à l’assurance volontaire

Le ministère camerounais de la Jeunesse et de l’Education civique (MINJEC) et la Caisse nationale de prévoyance sociale (CNPS) ont signé, mardi à Yaoundé, une convention portant sur la mise en place d’une plateforme de facilitation de l’affiliation au régime de l’assurance volontaire des bénéficiaires des divers projets, programmes et appuis destinés à l’insertion sociale et professionnelle des personnes inscrites à l’Observatoire national de la jeunesse (ONJ).

A travers ledit contrat, d’une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction, le département ministériel devra notamment intéresser et orienter vers le guichet de l’assureur les jeunes du terroir et ceux de la diaspora détenteurs d’une «Carte jeune», veiller au versement des cotisations sociales, prendre en charge ledit versement à hauteur de 100% la 1ère année, 50% la 2ème année et 25% la 3ème année.

Le MINJEC mettra aussi à disposition ses différentes structures pour l’exécution des activités prévues, sensibiliser les jeunes sur le bien-fondé de la protection sociale, veiller à leur affiliation, informer le partenaire des cas de suspension ou de retrait de financement de projets/programmes.

La CNPS, pour sa part, affiliera tout détenteur de la «Carte jeune», à qui il fournira un relevé d’identité bancaire, versera à l’affilié ou à ses ayants droit toutes les prestations sociales, et lui délivrera un document d’informations sur le service.

Selon le régime en vigueur depuis août 2014 dans le pays, les assurés volontaires sont les personnes dotées de capacités contributives, mais non soumises à un assujettissement obligatoire contre les risques de vieillesse, d’invalidité et de décès, les travailleurs ne remplissant pas les conditions d’affiliation au régime général, au régime des personnels de l’Etat ou à un quelconque régime spécial de sécurité sociale, mais aussi les anciens assurés sociaux ayant cessé de remplir les conditions d’assujettissement au régime général.

En début août dernier, la CNPS avait indiqué avoir déjà enregistré quelque 110.000 souscriptions à ce service.

© CAMERPOST avec APA