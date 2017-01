Cameroun – Contraception et avortement : un colloque sur les défis juridiques à l’ère du numérique à Yaoundé

Ces deux fléaux ont fait l’objet d’un débat ce jeudi à Yaoundé par l’association camerounaise pour le marketing social et le centre de recherche à l’Université de Yaoundé 2.

L’association camerounaise pour le marketing social et l’Université de Yaoundé 2 ont co-organisé un colloque sur deux fléaux sociaux à l’ère du numérique : la contraception et l’avortement, jeudi 26 janvier à Yaoundé. Il était question de plancher sur les défis juridiques et opérationnels garantissant l’utilisation de ces méthodes contraceptives et la prestation des services d’avortement légal.

Au cours de ce colloque on a appris que la prévalence contraceptive au Cameroun est passée de 14 à 21%. La cause, les femmes (18℅) n’ont pas accès aux moyens modernes de contraception. Quant aux avortements, elles seraient à l’origine de 13℅ de cas de décès maternelle.

Le professeur Robinson Mbuh, directeur de la santé familiale au ministère de la santé publique, pour mieux entourer ces femmes, a parlé de » l’avortement compréhensible « . Selon lui toutes les femmes désireuses de se faire avorter doivent avoir ce droit. Mais celui-ci reconnaît que les lois camerounaises sont encore « restrictives ». Il est donc temps pour le professeur de revisiter ces lois.

Le temps nécessite également une révision de ces lois. A l’ère du numérique les femmes peuvent facilement contourner les lois en trouvant des astuces sur internet. Pour réduire le taux de mortalité, il serait idéal de trouver une adéquation entre la loi et l’évolution du temps

