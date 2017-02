Cameroun – Conseil national de la route 2017 : vers une réduction des accidents de la circulation

C’était le sujet majeur de cette réunion tenue mercredi 08 janvier à Yaoundé sous la présidence du premier ministre, chef du gouvernement.

Des morts sur la route, le Cameroun en compte des centaines chaque année. Par exemple en 2014, le pays de Paul Biya a enregistré 3088 accidents de la circulation pour un bilan désastreux de 1102 morts. Comme chaque année les membres du gouvernement se sont réunis pour remédier à cette situation. Le premier ministre, chef du gouvernement a présidé la 21ème session du conseil national de la route, mercredi 08 février à Yaoundé.

Réduire au maximum les accidents de la circulation était le sujet principal de cette réunion. Le ministre des transports, Edgar Alain Mebe Ngo, a mis en cause les centres des visites techniques. » si leurs promoteurs font preuve d’amateurisme ou de complaisance, nous allons mettre hors circulation des véhicules dont l’état technique est dangereux et qui sont impropres à la circulation. » a-t-il avertit avant de poursuive « il faut veiller à l’intégrité physique des chauffeurs et s’assurer du bon fonctionnement des auto-écoles. Et enfin, prendre des mesures visant au rajeunissement des parcs automobiles ».

Le premier ministre au cours de ce 21ème rendez-vous a annoncé d’autres mesures pour faire basculer la tendance. « Le premier ministre a relevé que le comportement des usagers ne pourrait être imputé à une seule administration ou une seule instance. Cette bataille doit être menée avec l’apport des usagers afin de tordre le coup aux mauvais comportements » a révélé Issofa Matapi, secrétaire général du conseil national de la route.

Certains transporteurs, conscients de la gravité de la situation actuelle, accueillent plutôt bien ces mesures en faisant également profil bas. « Plus de 80% de cas d’accidents de la circulation sont dus à l’inattention et de la distraction c’est-à-dire aux causes humaines. Nous allons faire des efforts pour changer de comportement ».

Lors de la dernière session plusieurs projets de réhabilitation et de construction de routes ont été annoncés mais beaucoup peinent encore à se matérialiser. D’autres transporteurs rencontrés ce jeudi par CAMERPOST ont évoqué à chaque fois l’absence ou encore l’étroitesse des routes pour justifier ces multiples accidents.

© CAMERPOST par Alain Ghislain Kanga