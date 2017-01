Cameroun : Des concerts pour rendre hommage aux victimes du train 152

Après Valsero, Richard Bona, Petit pays, c’est au tour de nombreux autres artistes musiciens de rendre hommage aux victimes de l’accident ferroviaire d’Eseka survenu le 21 octobre 2016. A un mois de la catastrophe, les musiciens parmi lesquels Jojo Mukutu, l’artiste le plus en vue au Cameroun, entendent chanter ce vendredi 18 novembre 2016 en hommage aux disparus et même aux rescapés du drame. CAMERPOST note que c’est leur façon à eux de compatir à la douleur des familles des morts et blessés.

Une initiative similaire à celle de Petit Pays via son single « Peur dans la cité ». Une chanson en hommage aux victimes de l’accident du train 152 survenu à Eséka et un réquisitoire contre ceux qui gouvernent car, chante l’artiste, « En Afrique on remplace quelque chose qui ne marche plus par quelque chose qui ne marche pas ». Le chanteur Petit Pays a fait entendre sa voix à travers un single inédit intitulé « Peur dans la Cité ». C’est un air de Makossa zoukant. « Nul n’a le droit de se prendre pour Dieu… Tôt ou tard tu vas payer. »

« Peur dans la cité » est une sorte de réquisitoire contre les dirigeants qui, depuis le début de cette affaire n’ont cessé de recevoir les flèches des populations mobilisées à travers les réseaux sociaux. L’artiste tire à boulets rouges sur l’impunité, le clanisme et l’inertie. « Tu as utilisé et détruit ton entourage pour régner seul et la famille n’a plus de sens. » Pour ses collègues artistes, il s’agira plutôt d’apporter un soutien moral aux familles et proches des disparus ainsi que ceux des blessés encore traumatisés.

© CAMERPOST par Linda Mbiapa