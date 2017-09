Cameroun : la Commune de Buea met en garde les parents qui tardent à envoyer leurs enfants à l’école

Dans une interview menée par CAMERPOST, Emmanuel Motombi Mbome, premier adjoint au Maire de Buea attire l’attention des géniteurs et génitrices et reste convaincu que d’ici vendredi, les élèves vont massivement et définitivement reprendre le chemin de l’école.

Mr l’adjoint au maire, on a constaté une certaine timidité en ce 4 septembre 2017, est-ce à dire que les mesures prises par le gouvernement pour solutionner la crise anglophone ne sont toujours pas suffisants ?

La ville de Buea comme vous le voyez, nos enfants sont à l’école car le maire a mis à la disposition de nos enfants pendant les vacances des équipes de football, de nettoyage, hygiène et salubrité, somme toutes des activités récréatives parrainées par le Minesec. Et depuis mercredi dernier, nous avons visité certaines écoles. Le ministre a beaucoup travaillé car les enfants sont à l’école. Mais moi je veux attirer l’attention de tous les parents qui gardent toujours leurs enfants à la maison parce qu’ils vont regretter. Moi je dis toujours c’est la fin qui justifie les moyens. Tout est bien qui finit bien. Si réellement on se dit parent et engagé pour la réussite de nos enfants, on ne saurait avec toutes les mesures prises par le Chef de l’Etat et surtout les actions du Minesec, continuer à garder les enfants à la maison. Sous prétexte qu’on a peur. Peur de quoi ? Les parents doivent accompagner le gouvernement pour envoyer les enfants à la maison.

Les parents affirment toujours avoir peur d’envoyer les enfants à l’école, quelles sont les dispositions prises en ce moment pour redonner confiance à tous?

Y a-t-il eu un parent qui a été braqué ou menacé ? On parle de quelqu’un qu’on ne voit pas ou du moins d’une menace qu’on ne voit pas. Quelqu’un qu’on ne voit pas ne peut pas nous gérer. On est géré par notre président. C’est le Chef de l’Etat qui nous donne des instructions. Je suis convaincu que d’ici vendredi les parents vont envoyer leurs enfants à l’école.

Que fait la mairie pour définitivement stopper la ville morte ?

La mairie de Buea a donné le meilleur. Et comme vous le savez, chacun a son destin. Et le maire de Buea a fait tour son possible pour la reprise des cours et surtout la fin de la ville morte. Et à l’endroit de ceux qui continuent de fermer leurs boutiques, je rassure que chaque trois mois, la mairie va leur adresser des patentes. Même si la boutique est fermée. Autrement dit, les gens qui continuent à fermer leurs espaces marchands vont pleurer demain. Quand la boutique est fermée, il n’y a pas de recettes qui entrent à la commune. Nous tous, devons accepter que nous sommes Camerounais et revenir à notre vie normale. La ville morte nous a causé de petites difficultés mais la mairie bouge.

© CAMERPOST par Linda