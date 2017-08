Cameroun : le comité déchu de la fédération de football en «discussions» avec le gouvernement

Le bureau exécutif de la Fédération camerounaise de football (FECAFOOT), déchu mercredi soir par la Fédération internationale de football association (FIFA), a annoncé par voie de communiqué que «des concertations internes sont en cours ainsi que les discussions nécessaires y relatives avec le gouvernement camerounais».

Promettant «une communication officielle», il a précisé que «toutes informations pratiques y afférentes seront communiquées en temps opportun».

Cette réaction officielle, note-t-on, intervenait alors que des dizaines d’éléments de la police et de la gendarmerie avaient, quelques minutes seulement après la diffusion du communiqué de la FIFA, pris le contrôle de l’immeuble abritant le siège fédéral, sis au quartier Tsinga à Yaoundé, la capitale du pays.

Mercredi, le bureau du Conseil de la FIFA a décidé de nommer un comité de normalisation au sein de la FECAFOOT dont le mandat «expirera au plus tard le 28 février 2018», avec pour missions de gérer les affaires courantes, d’élaborer de nouveaux statuts en conformité avec les statuts et standards approuvés.

Ledit comité, qu’une commission conjointe FIFA/Confédération africaine de football (CAF) installera «très prochainement», devra en outre réviser les statuts des ligues régionales et départementales, identifier les délégués de l’assemblée générale de la FECAFOOT et organiser les élections d’un nouveau comité exécutif de la FECAFOOT.

La FIFA a justifié la mesure de révocation du bureau exécutif fédéral, présidé par Tombi à Roko Sidiki, d’une part par la confirmation par le Tribunal arbitral du sport (TAS) du jugement de la Chambre de conciliation et d’arbitrage (CAA) du Comité olympique et sportif du Cameroun (CNOSC), laquelle a annulé la procédure électorale ayant mené à l’élection, en 2015 de l’actuel comité exécutif, et d’autre part aux récentes tentatives infructueuses de l’instance mondiale, visant à rapprocher les différentes parties prenantes du football camerounais et ainsi sortir de l’impasse.

© CAMERPOST avec APA