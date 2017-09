Cameroun : une collecte de fonds pour la lutte contre la pauvreté

C’est l’action qu’a mené l’organisation non gouvernementale « The Smiling Foundation » mardi le 5 septembre 2017 à Douala. Chapeauté par Lidwine Meffo, CEO-Founder The Smiling Foundation, l’événement a permis de rassembler des donateurs, des chefs d’entreprises, des cadres de la République autour d’une même table.

L’onction du Ministère camerounais des Affaires sociales

« Nous avons appelé tout ce beau monde à se joindre ainsi à la soirée de collecte de fonds qui matérialise la vision que nous avons pour la jeunesse dans une société où l’éducation se cache entre les lignes des livres », a lancé la fondatrice de l’Ong.

Le message que son équipe et elle ont lancé a été : « il est possible d’éradiquer la pauvreté et de permettre aux générations futures de vivre leur rêve. Cela ne peut être possible que si nous nous donnons la main. C’est dans ce sens que The Smiling Foundation ne ménage pas ses efforts pour mobiliser les ressources nécessaires permettant d’offrir aux Camerounais les conditions optimales dans la recherche de connaissances et de savoirs ».

Dans son actif, The Smiling Foundation est relativement une nouvelle fondation, avec des débuts modestes de Lidwine voyageant dans le monde entier et aidant les enfants ayant des besoins éducatifs.

Le soutien des artistes comme Stanley Enow

En 2008, il s’est développé en raison de l’effusion de femmes qui ne pouvaient pas être elles-mêmes en raison de croyances culturelles. Encore plus loin en 2011, The Smiling Foundation a ajouté un autre programme intitulé «Le secours au diabète» en raison de la façon dont le diabète tue tellement de parents et d’enfants en Afrique et aussi parce que beaucoup d’Afrique connaissaient si peu la maladie.

Pour la réussite de la cérémonie de Douala, l’organisation qui se dit spécialisée dans le social, a lancé un appel de recrutement des bénévoles dans la ville de Douala et Yaoundé. Des jeunes ont répondu présents à l’événement parrainé par le Ministre des Affaires sociales et soutenu par la présence des artistes tels que Stanley Enow et des hauts cadres des multinationales du Cameroun.

© CAMERPOST par Linda