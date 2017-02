Cameroun – Classement des résultats de l’office du Bac : Le collège Vogt en tête

Avec un « Très bien », 36 « Bien » et 181 « Assez bien », l’établissement détient les meilleures performances du palmarès de l’OBC.

Pour une meilleure lecture des prestations des candidats aux examens officiels qu’il organise, l’Office du Baccalauréat du Cameroun a décliné son classement général du palmarès des lycées et collèges en différents sous-classements. Un exercice du reste fort instructif. Ainsi, le classement des établissements selon le nombre de bonnes mentions donne à voir ceux dont les candidats ont les meilleurs rendements. Sous ce prisme, le collège François-Xavier Vogt de Yaoundé, deuxième au classement général avec 98,13% de taux de réussite, prend la tête. L’établissement privé confessionnel, catholique précisément, dispose en effet d’une mention « Très bien », 36 « Bien » et 181 « Assez bien ».

Les établissements publics se taillent la part du lion relativement à la mention « Très bien ». Elle revient dans sept lycées contre un collège. De même, les institutions publiques sont les plus nombreuses à disposer d’au moins un lauréat ayant reçu la mention « Bien » : 114 lycées contre 43 collèges. Au demeurant, les privés confessionnels, en tête dans cette séquence, concentrent également le plus de mentions « Bien ». 36 pour Vogt, 35 pour Jean Tabi, 26 pour Libermann, 15 pour La Conquête, contre 15, 14, 11, 9 respectivement pour les lycées bilingues de Bafoussam, Mendong-Yaoundé, Mbouda et Ekounou à Yaoundé. Dans ce Top 10, le lycée classique de Bangangté et le lycée technique de Banengo à Bafoussam font également bonne figure avec chacun huit mentions « Bien ».

Pour ce qui est de la mention « Assez bien », 650 établissements disposant d’au moins une ont été classés. Encore une fois, les lycées (408) sont plus nombreux que les collèges (242) à en avoir obtenu au minimum une. A contrario, les collèges se classent en tête de cette catégorie.

Source : © Cameroon Tribune

Par Yvette MBASSI-BIKELE