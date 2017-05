Cameroun : Une cinquantaine d’éléments de Boko Haram tués dans par l’armée

L’armée camerounaise, sous la bannière de la Force multinationale mixte (FMM), a mené une expédition punitive contre des éléments de la secte terroriste nigériane Boko Haram à Ndaba, dans l’Extrême-Nord du pays, tuant une cinquantaine de terroristes, a appris APA mardi de sources sécuritaires.

En plus de ces dizaines de terroristes « définitivement neutralisés », les forces de défense ont récupéré un arsenal de guerre, constitué de véhicules, des armes et des munitions, des armes blanches et du nécessaire pour la fabrication des explosifs.

Selon le commandant du secteur 1 de la FMM, le Général de brigade Bouba Dobekréo, l’armée a lancé cette offensive militaire dans la localité de Ndaba où plusieurs membres de Boko Haram étaient retranchés.

Au cours des affrontements, plusieurs civils ont également été atteints par des balles perdues et l’un d’entre eux a succombé à ses blessures.

Les soldats camerounais ont regagné leur base à Mora (Extrême-Nord) « sans incident », mettant fin à cette opération de traque contre des terroristes qui avaient duré trois jours.

La dernière opération du genre remonte à février dernier où les forces de défense camerounaise et nigériane avaient mené une vaste opération de ratissage le long de la frontière camerouno-nigériane et en territoire nigérian.

Cette opération transfrontalière, conduite du 26 février au 7 mars 2017, avait permis de déloger des membres de Boko Haram dans leur retranchement en territoire nigérian.

Dans la foulée, plus de 5000 personnes, prises en otage par les terroristes, ont été libérées. Constituées majoritairement de femmes, d’enfants et de personnes âgées, elles ont été dirigées au camp des déplacés de Bankim au Nigeria, en attendant de retrouver leurs familles.

© CAMERPOST avec APA