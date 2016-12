Cameroun : Cinq morts dans un accident de circulation hier sur l’axe Douala – Yaoundé

Cinq personnes sont mortes et six autres blessées dans une collision entre deux voitures à hauteur de Missolé, une localité reliant Douala et Yaoundé, les deux principales métropoles du Cameroun, a constaté APA mercredi.

D’après des témoignages recueillis auprès des riverains et de la gendarmerie qui diligente l’enquête, les deux voitures qui roulaient à vive allure sont entrées en contact quand l’une d’elles a voulu éviter un camion mal garé.

«L’excès de vitesse est peut-être à l’origine des morts, mais la principale cause de l’accident c’est le camion semi-remorque qui était mal garé à un virage. C’est en voulant esquiver ce camion que les deux autres véhicules se sont retrouvés nez à nez», raconte un rescapé.

Les morts et les blessés ont été conduits dans différents hôpitaux de la ville de Douala par les éléments du corps national des sapeurs-pompiers.

En cette période de fin d’année, malgré la présence des équipes de campagne de sécurité routière dans divers axes routiers du pays, l’on continue d’enregistrer des accidents de circulation, causés notamment par l’excès de vitesse, le mauvais stationnement des véhicules et leurs surcharges.

CAMERPOST avec APA