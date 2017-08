Cameroun : cinq individus armés interpellés à Bamenda

D’après des informations relayées par des journaux locaux, ces personnes arrêtées ont été surprises en possession de dangereux explosifs et d’armes de guerre. Elles sont, pour l’heure, exploitées par la police judiciaire. Les détails avec CAMERPOST.

Insécurité grandissante

Il a été révélé de sources concordantes que ces personnes aux arrêts préparaient des attentats dans les régions anglophones. Les lieux et les cibles ne sont pas encore connus. Le chef du groupe, le nommé Alfred Ngyam Dasi, Camerounais naturalisé Belge, est le suspect qui avait pris la fuite lorsque les éléments de la police judiciaire du Nord-Ouest, dans une opération similaire, avaient interpellé quatre individus qui planifiaient l’attaque avec la bombe du défilé du 20 mai à Bamenda, a-t-on appris.

La nouvelle de l’interpellation de ces fabricants d’explosifs dans un bunker à Mbengwi a été confirmée par des forces de sécurité. En attendant d’identifier les concernés, ces derniers sont entre les mains des éléments de la police judiciaire. Et c’est une grande joie pour les habitants de Bamenda qui souffrent toujours de l’insécurité grandissante qui a démarré depuis la crise anglophone.

Mise en garde du délégué du gouvernement

A ce propos, lors d’un passage à Douala, Vincent Ndi Ndumu, délégué du gouvernement auprès de la Communauté urbaine de Bamenda avait tiré la sonnette d’alarme. Il avait peint un tableau sombre de la situation qui prévaut actuellement dans le Nord-ouest. D’après ses propos, la reprise des activités n’est pas tout à fait revenue à la normale.

Plusieurs propriétaires des espaces commerciaux et marchés ont peur d’ouvrir leurs boutiques. L’éducation qui était la principale industrie à Bamenda, dans le Nord-Ouest en général est totalement secouée. Des édifices publics sont incendiés ou détruits. Un fait qui, pour le délégué, est causé par des gens tapis dans l’ombre et qui continuent à semer le trouble et à poser des actes atroces qui nuisent à l’ordre public.

L’autorité avait donc demandé aux populations de ne plus respecter les villes mortes. Et de dénoncer tout acte de vandalisme et de troubles à l’ordre public. Aux partis politiques de l’opposition, aux associations et organisations non gouvernementales, le délégué du Gouvernement auprès de la Communauté urbaine de Bamenda lance un appel.

Il souhaite que tous unissent leurs forces à celle de l’administration du Nord-ouest afin de sensibiliser les populations et faire régner l’ordre et la sécurité.

© CAMERPOST par Linda