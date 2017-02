Cameroun : Cinq coupeurs de route neutralisés dans l’Est du pays

PARTAGES

Un arsenal de guerre récupéré à la suite d’une opération menée le week-end dernier par le Groupement polyvalent d’intervention de la gendarmerie nationale.

Cinq bandits de grand chemin neutralisés. Trois armes de fabrication artisanale, une arme de guerre, une trentaine de minutions d’armes artisanales, une cinquantaine de sachets de « tramol », un gilet pare-balles, deux boîtes chargeurs ont également été saisis. C’est le résultat de l’opération menée dans la nuit du 3 au 4 février 2017 par le Groupement polyvalent d’intervention de la gendarmerie nationale (GPIGN), le long des frontières avec la République centrafricaine. La forêt de Bonda, repaire de ces hommes généralement venus de la Centrafrique, a retenu l’attention. Le commandant Abba Saidou et ses hommes, basés à Ndokayo, ont lancé l’offensive, vendredi vers 23h, à la suite des renseignements donnés par les populations et les « flécheurs » de Wombou (membres du comité de vigilance). Ces derniers, victimes des exactions de leurs bourreaux, ont ensuite montré la piste. Après une offensive des gendarmes, samedi, peu après 6h, le gang est démantelé dans ce village de l’arrondissement de Ngoura. « Ils sont une quinzaine, se meuvent, se disloquent en petits groupes, et agissent dans différents endroits. Ils organisent des prises d’otage, incursions et enlèvements sur notre territoire. Demandent ensuite de fortes rançons aux intéressés», explique le chef d’escadron Abba SaÏdou.

Selon cette source, les armes utilisées par les bandits sont effectivement venues de la RCA. Il ajoute qu’il s’agirait des bandits en quête de pitance pour la survie. Pour cela, « ils ont pris la peine de couper la crosse et le canon, pour faciliter la tenue de ces armes ». « Ça fait plus d’un mois que nous sommes à leur traque. Ce résultat est appréciable. Nous nous montrerons davantage intraitables devant ces bandits. Ils auront en face la réplique efficace et la puissance de feu requise », a renchéri le colonel Lihep Pout Jean Ismaël, commandant en second de la légion de gendarmerie de l’Est. En rappel, en 23 mois d’actions à l’Est, le GPIGN dit avoir neutralisé 39 malfrats et grâce à ses actions, combinées à celles d’autres unités déployées par le haut commandement, la sécurité semble de plus en plus de retour le long des frontières avec la RCA. Et la vigilance doit continuer, la collaboration forces de défense-populations aussi.

Source : © Cameroon Tribune

Par Pierre CHEMETE