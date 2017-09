Cameroun : Un chef musulman investi pour le développement de l’Arrondissement de Dibombari

Sa Majesté Diop Oussouman vient d’être reconnu notable représentant les musulmans dans l’arrondissement de Dibombari. Il compte mener une lutte sans merci contre le terrorisme. Le point avec CAMERPOST.

Ses missions

Les dignitaires musulmans dans le Littoral, la chefferie de premier degré de Dibombari lui ont donné leur onction samedi le 16 septembre 2017 tant dans le département du Wouri que dans celui du Moungo. Ce sont des acclamations qui ont salué ce jeune chef, premier du genre, qui a décidé de s’investir pour le développement de Dibombari et surtout dans la lutte contre le terrorisme.

D’après cette autorité le Cameroun fait face aux défis du terrorisme. Il partage les avis des organisations de la société civile qui poursuivent comme objectifs: de réduire les actions de Boko Haram, d’assurer la circulation des biens et des personnes, le respect des droits humains, la poursuite des revendications sociales et politiques. Tout comme la société civile Sa Majesté Oussouman table sur la nécessité d’une réponse holistique qui à la fois neutralise la menace terroriste et attaque les facteurs à la base de son émergence.

Contribuer à l’essor de Dibombari

En outre, il promeut le développement de l’arrondissement de Dibombari via la construction de 104 maisons, d’une mosquée et d’un grand quartier réservé aux musulmans. Des promesses qui, tenues, vont contribuer à l’essor de Dibombari. Rappelons que cette ville est située dans le département de Moungo et la région du Littoral. Elle comporte une chefferie traditionnelle de premier degré.

La commune de Dibombari se trouve à 18km au nord de la ville de Douala. Elle a été officiellement créée en 1955. Elle est constituée de 38 villages partagés entre deux cantons : le canton Pongo et le canton Bakoko. La ville de Dibombari naît de la volonté des puissances coloniales allemandes, qui décident de regrouper les populations d’origine Pongo, Bankon et Bakoko dans le même espace afin de mieux les administrer, mais également dans le but d’y implanter des palmeraies.

Ce regroupement non volontaire donna lieu à l’arrondissement de Dibombari qui provient de l’expression Dibomba Di signifiant en langue pongo « voici le paquet », qui sera déformée et donnera naissance au toponyme Dibombari.

© CAMERPOST par Linda