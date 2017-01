Cameroun : Le Chef de l’Etat, Paul Biya, reçoit les vœux de nouvel an du Corps diplomatique et des Corps constitués nationaux

Le Président de la République S.E.M. Paul BIYA a reçu ce vendredi 06 janvier les souhaits de Bonne et Heureuse année 2017 au Palais de l’Unité.

En réponse aux vœux du corps diplomatique présentés par Mgr Piero Pioppo, Nonce Apostolique au Cameroun, le Président de la République a réitéré sa détermination à veiller à l’unité du Cameroun : « Je ne cesse d’inviter mes compatriotes à veiller jalousement à ce que jamais cette unité ne s’arrête. Notre diversité fait partie de notre identité. Notre peuple est attaché à ces deux valeurs fondamentales : unité et diversité. Dans l’esprit de dialogue qui a toujours été le mien, je continuerai, avec l’ensemble de mes compatriotes, à tout mettre en œuvre pour renforcer notre vouloir vivre ensemble », a-t-il affirmé.

Par la suite le Chef de l’Etat a serré la main à chacun des diplomates présents au Palais de l’Unité.

La deuxième articulation du jour a eu pour cadre la salle des Banquets du Palais de l’Unité. Pendant plus d’une heure, le Chef de l’Etat a reçu les vœux de santé, de paix, de longévité et de clairvoyance, du gotha politico administratif, et socio-économique ainsi que des forces de défense et de sécurité de la République.

C’est aujourd’hui que je recevais les vœux des Membres des Corps Diplomatiques et des Corps Constitués Nationaux: https://t.co/Dx7Xj8WAk8 pic.twitter.com/OPkwCaEYyU — President Paul Biya (@PR_Paul_Biya) 6 janvier 2017

La cérémonie s’est achevée par un long bain de foule du Chef de l’Etat, en toute communion avec les dignitaires présents au Palais de l’Unité.

Source : © PRC