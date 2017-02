Cameroun – Les champions d’Afrique au Palais de l’Unité : La victoire du figthing spirit inculqué par Paul Biya

Vainqueurs inattendus de la 31ème Coupe d’Afrique des Nations de football (CAN 2017) qui s’est achevée le 5 février dernier au Gabon, les jeunes Lions indomptables ont été reçus trois jours plus tard, par le président de la République et la Première dame du Cameroun, Mme Chantal Biya, dans une cérémonie chaleureuse emprunte de convivialité et de décontraction. Le cinquième trophée des Lions est le résultat du Figthing spirit insufflé par le président Paul Biya. Cette nouvelle coupe fait du bien à l’unité nationale mise en débet dans les régions anglophones du Nord-ouest et du Sud-ouest.

La belle cérémonie de réception et de décoration des Lions indomptables organisée le 8 février dernier au palais de l’Unité par le couple présidentiel, en faveur des nouveaux champions d’Afrique revêt, à mon sens, une triple symbolique pour le chef de l’Etat, pour les Lions indomptables et pour les Camerounais… tous les Camerounais dans leur unité et dans leur solidarité patriotique, dans leur diversité linguistiques, culturelles et cultuelles, dans leur bilinguisme institutionnel, et dans leur fierté manifeste du « Vivre ensemble », toutes choses qui ont toujours fait la force du Cameroun.

À n’en point douter, la première symbolique de cette cérémonie inoubliable est d’ordre pédagogique. Elle concerne les nombreux appels et rappels du président de la République en faveur de l’unité nationale, ce précieux trésor qui fonde l’essence de l’Etat, en tant que ferment absolu de la Nation camerounaise et socle savoureux du sentiment d’appartenance à un seul et même pays, sans oublier le respect du drapeau Vert-Rouge-Jaune et de l’hymne national « Ô Cameroun berceau de nos ancêtres… ».

En effet, depuis son accession à la Magistrature suprême, en novembre 1982, Paul Biya n’a cessé de galvaniser les Camerounais à l’effort collectif, en les invitant à forger par eux-mêmes, le Figthing spirit, entendez par là, l’esprit de vainqueurs et de courage qui caractérisent si bien les Camerounais. La leçon de combativité inculquée par le président Paul Biya porte des fruits aujourd’hui, à travers la victoire des Lions-sans-vedette à la dernière CAN-Gabon 2017, devant les meilleures nations de football en Afrique. La victoire des Lions signifie que Paul Biya n’a pas prêché dans le désert. Le Cameroun a enregistré pas moins de cinq victoires aux CAN, sous le Renouveau. À ces cinq trophées continentaux arrachés de hautes luttes, il convient d’y additionner les brillantes participations du Cameroun aux phases finales de la Coupe du monde, en 1982 et en 1990, la médaille d’or aux Jeux Olympiques de Sydney en 2000. Est-ce un hasard ? Non ! Le hasard ne se répète pas plus de trois fois… La cuvée des jeunes Lions indomptables de 2017 doit cette coupe moins à leurs talents exceptionnels qu’à leur solidarité, leur combativité, leur unité, leur patriotisme ; le Lion’s Figthing spirit modulé par son auteur, le président Paul Biya. Et la leçon continue…

Cinq victoires, des structures et des infrastructures

La deuxième symbolique que revêtent la victoire des Lions indomptables et leur réception au palais de l’Unité est à la fois métaphorique et circonstancielle. C’est un pied de nez aux sécessionnistes et à leurs affidées, les marionnettistes qui tirent les ficelles de la déstabilisation et de la balkanisation du Cameroun depuis l’étranger. Le discours du président de la République, du 8 février, l’un des plus brillants, apparait comme une belle et cinglante réponse aux incubes du fédéralisme et aux démons du sécessionnisme : « Le Cameroun est un et indivisible ». Paul Biya l’a dit en des mots clairs le 31 décembre2016, il l’a réitéré en recevant les Lions au palais de l’Unité, devant les corps constitués, devant les partis politiques, le RDPC, et certains des leaders de l’opposition, à l’instar de John Fru Ndi « chairman » du SDF, et de nombreuses personnalités du corps diplomatique: «I am proud of you. We are all proud of you. All of Cameroon from North to South and from East to West vibrated to the rhythm of your exploits. From Yaounde to Douala, from Bamenda to Bertoua, from Garoua to Bafoussam, from Maroua to Buea, from Ngaoundere to Ebolowa, your resounding victory, which was won in grand style, brought Cameroonians great jubilation.» Puis, et Biya d’ajouter que ; « The message you have conveyed is clear. Whether from the North or South, from the East or West, you are first and foremost Cameroonians. Whether your name is Moukandjo, Ondoa, Ngadeu, Aboubakar, Fai, Bassogog or Ndip Tambe, you are first and foremost Cameroonians; Cameroonians who love their country and are prepared to sacrifice all to fly its flag high. Your wonderful performance at the Africa Cup of Nations is yet another proof that when Cameroonians are united and together, nothing can stop them… »

Paul Biya en parfaite communion avec les Lions

Que dire du soutien du couple présidentiel en faveur des Lions et des Lionnes indomptables ? Le président Paul Biya et son épouse sont les premiers supporters des Lions indomptables. A-t-on besoin d’une caricature pour s’en rendre compte ? Au cours de la CAN-Gabon 2017, le chef de l’Etat a dépêché un émissaire spécial à Libreville, pour remettre aux Lions une prime de100 millions CFA, en guise d’encouragement. Grace au figthing spirit made by Biya, les Lions ont mis leurs adversaires « dans la sauce »…

La troisième symbolique marque l’éveil du Cameroun. Ce beau pays que n’a pas pu déstabiliser la secte islamiste et la bande militarisée Boko Haram ainsi que plusieurs complots endogènes, est un pays debout et fier de sa liberté, de sa démocratie et de son développement. Un pays fier de la forme de l’Etat : une nation unie et bilingue. Le Cameroun est un pays soudé et solidaire, un bloc solide comme un roc, un peuple uni que le football réunit, un peuple patriote et déterminé nonobstant les apparences. Ce peuple est caricaturé par la métaphore des Lions indomptables et nos soldats qui combattent au front, contre Boko Haram, au sacrifice de leur vie, et pour la souveraineté de la République. Paul Biya l’a dit, les Lions sont « comme de vaillants soldats, ils n’ont pas hésité à répondre à l’appel du drapeau. » En énumérant quelques noms de joueurs issus de différentes régions du Cameroun, le chef de l’Etat a affirmé que le message est l’indivisibilité fondamentale du Cameroun, tout en soulignant implicitement les vertus de notre diversité source de nos complémentarités : « Du Nord au Sud, de l’Est à l’Ouest, nous sommes tous Camerounais… »

Par John Achu Widibi à Bamenda