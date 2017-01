Cameroun : Un Championnat national pour les -17 ans

PARTAGES

La Fecafoot a mis la compétition sur pied le 9 janvier au stade militaire de Yaoundé.

La pratique du football se modernise au Cameroun. Après la réorganisation des Championnats des Ligues 1 et 2, le pays pourvoit les catégories jeunes. La catégorie cadet est la première étape de ce processus. Le Cameroun va désormais se fier à autre chose qu’à des tournois intermittents, pour constituer sa sélection nationale des (-17 ans).

Le tout nouveau Championnat cadet est baptisé tournoi Fecafoot-Fifa 2017. Son organisation a nécessité l’allocation par la Fifa, d’environ vingt-cinq millions de Cfa. De manière générale il est question pour l’institution de promouvoir le football dans les catégories (-12), (-15) et (-17) ans. Le Cameroun s’engage dans un premier temps à promouvoir la catégorie cadets, réservée aux jeunes âgés de -17 ans. Une démarche qui est sans doute influencée par la qualification du Cameroun pour la Can cadet 2017.

Le tout nouveau Championnat national cadet regroupe seize clubs. Ils ont obtenu le droit d’y prendre part au terme du tournoi préliminaire organisé au mois d’aout 2016. Le match d’ouverture a opposé le 9 janvier, l’Académie sportive Gilles Augustin Binya et One to one Academy. One to One l’a emporté (2-1).

© CAMERPOST par Olivier Ndema Epo