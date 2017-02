Cameroun – Championnat de football : La saison 2016-2017 ne démarrera plus le 04 février 2017

La ligue de football professionnel vient une énième fois de reporter le début du championnat national de ligue 1 et ligue 2. Le 12 février est la nouvelle date arrêtée.

Les amoureux du football camerounais ne sont pas sortis de l’auberge. Ils devront encore attendre pour voir le démarrage du championnat national de première division. Pour cause, la ligue de football professionnel du Cameroun vient de fixer une nouvelle date. La saison 2016-2017 débutera finalement le 12 février au lieu du 4 du même mois. C’est le 3ème report déjà. La LFPC a initialement fixé le lancement au 10 décembre ensuite le 21 janvier.

« Décision patriotique »

Pour l’instance en charge du football professionnel au Cameroun il s’agit » d’une décision patriotique qui fait suite au brillant et exceptionnel parcours des Lions indomptables du Cameroun à la Can Gabon 2017″ peut-on lire dans le communiqué officiel. L’institution dirigée par Pierre Semengue à travers cette décision veut « permettre aux acteurs du football en particulier et tous les camerounais en général à se mobiliser derrière nos lions indomptables vers le sacre final ».

Le président Semengue avait évoqué, pour les récents reports, entre autre des problèmes de financement « Nous aurions dû commencer en novembre, mais il y avait la Can féminine. Nous avons donc fixé le démarrage au 21 janvier 2017. Chaque année, le Ministère des Sports et de l’Education physique nous accorde 560 million F Cfa pour le déroulement du championnat, la primature fait une dotation de 350 million F Cfa pour le fonctionnement de l’administration centrale et la Fecafoot nous donne 410 million Cfa. Actuellement, il n’y a que le ministère des Sports et l’Education physique qui s’est acquitté de son devoir envers nous », avait-il expliqué le 17 janvier dernier à Yaoundé.

Vers un autre report ?

On pourrait encore s’attendre à un nouveau report. Cela peut s’expliquer par le fait que le jour du lancement de la saison 2016-2017, l’Union des Mouvements Sportif de Loum, Coton Sport de Garoua, Yong Sport Academy (Yosa) et Apejes de Mfou disputeront le tour préliminaire aller des coupes africaines inter clubs.

