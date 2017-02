Cameroun – Centre Hospitalier et universitaire : levée du mot d’ordre de grève pour lundi

C’est la décision prise au terme d’une concertation entre les délégués du personnel et le ministre du travail et de la sécurité sociale, vendredi 10 février à Yaoundé.

Les services ne seront pas paralysés lundi prochain au centre hospitalier et universitaire (CHU). Le mot d’ordre d’arrêt de travail annoncé le 1er février par les délégués du personnel pour le 13 février a été levé.

Cette levée est le fruit d’une concertation qui s’est tenue entre le secrétaire général du ministère du travail et de sécurité sociale et les délégués du personnel du CHU, dans la salle de conférences de ce département ministériel, vendredi dernier. Les services poursuivront donc normalement.

D’autres résolutions ont été également prises au terme des discussions. « La saisine du ministère des Finances (MINFI) et du ministère de la santé publique (MINSANTE) pour la subvention spéciale de paiement des arriérés de salaires et la remise à niveau de la subvention trimestrielle qui paie le salaire les salaires du personnel du CHU. » lit-on dans le communiqué. Les ministres Alamine Ousmane Mey et André Mama Fouda se sont engagés à procéder instantanément au déblocage effectif de » la subvention dès le lundi 13 février 2017″.

Le Directeur général du CHU, également présent lors de la concertation, s’est engagé à » poursuivre le dialogue social dans l’optique d’examiner les préoccupations posées par les délégués du personnel et proposer des solutions pérennes sur le court, le moyen et le long terme. »

Voilà un autre mouvement d’humeur évité par le gouvernement. En juin 2016, les personnels des médicaux revendiquaient la prise en charge du personnel malade, le mauvais classement de certains professionnels de santé ou encore l’octroi des primes aux contractuels médecins et infirmiers et revoir l’âge de départ à la retraite. Des revendications qui, après plusieurs mois de négociations, ont finalement porté leurs fruits.

© CAMERPOST par Alain Ghislain Kanga