Le Cameroun célèbre samedi les 45 ans de l’Etat unitaire

Le Cameroun célèbre, samedi prochain, les 45 ans de l’État unitaire ayant consacré, par référendum le 20 mai 1972, la fusion en un seul ensemble des parties jadis sous colonisation anglaise et française.

Placé cette année sous le thème : «Armée et Nation, en parfaite synergie pour un Cameroun uni dans sa diversité, attaché aux idéaux de paix, de stabilité et de prospérité», cet anniversaire aura été précédé d’une semaine d’activités avec notamment l’organisation, dans la capitale Yaoundé, d’un «village de l’unité et de l’intégration nationale».

Les festivités de cette année, note-t-on, interviennent dans un contexte marqué par des manifestations parfois violentes dans les régions anglophones du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, où des revendications au départ sectorielles d’avocats et enseignants ont fini par dégénérer en exigences de fédéralisme, voire de sécession.

Ainsi depuis 6 mois, et en dépit de mesures gouvernementales d’apaisement, ces zones demeurent en grande partie paralysées par des «villes mortes» et des activités scolaires au ralenti.

Face à ce qu’ils considèrent comme un manque de sincérité des pouvoirs publics, plusieurs partis politiques de l’opposition ont appelé leurs militants au boycott des festivités.

© CAMERPOST avec APA