Cameroun : Cautionnement unique au Port de Douala pour fluidifier les corridors Douala-Ndjamena et Douala-Bangui

PARTAGES

Les douanes camerounaises, d’une part, et les douanes centrafricaines et tchadiennes, d’autre part, ont mis en place le cautionnement global unique dans le cadre de la mise en œuvre du nouveau régime de transit communautaire de la sous-région en vue de fluidifier les corridors Douala-Ndjamena, Douala-Bangui, a-t-on appris ce mardi de sources concordantes.

La mise en œuvre du nouveau régime qui a bénéficié de l’appui technique et financier de la Banque mondiale, à travers le projet de facilitation de transport et de transit a permis de réunir pendant trois jours les opérateurs économiques de la place portuaire de Douala, outillés dans le souci de mieux asseoir la réforme.

Selon des sources douanières, l’on parle de caution globale parce que la caution va désormais couvrir les opérations d’enlèvement des marchandises en transit pendant une période déterminée ce qui n’était pas le cas avant puisque chaque opération de transit était attachée à une caution.

Par ailleurs, cette opération couvre non plus seulement l’intérieur de notre pays, également toute la zone de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC).

Les mesures prises par l’administration douanière visent à réduire les coûts de passage, dans la perspective de rendre compétitifs les corridors Douala-Ndjamena, Douala-Bangui, alors que le Tchad et la Centrafrique, pays d’hinterland, utilisent le port de Douala où transitent plus de 80 pour cent de leurs marchandises destinées à l’exportation et à l’importation.

© CAMERPOST avec © APA