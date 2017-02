Cameroun – Catastrophe d’ Eseka : des frustrations après le discours du Chef de l’Etat le 10 février 2017

Quelques jours après la fête de la jeunesse 2017, des Camerounais s’insurgent contre le discours prononcé par le Président de la République, Son Excellence Paul Biya.

Interrogé par CAMERPOST, le journaliste Aloys Onana avoue son indignation. « J’ai suivi avec intérêt l’adresse du Chef de l’Etat à la jeunesse au soir du 10 févier 2017. Un peu avant ce discours, je caressais l’espoir d’avoir enfin un brin de vérité de la bouche de celui qui nous manage tous depuis bientôt 35 ans, celui-là qui a mis en place une commission d’enquête à laquelle il avait été donné un mois pour dire la vérité aux Camerounais », affirme l’interlocuteur qui ajoute : « et lorsque j’ai entendu le Chef de l’Etat dire aux jeunes Camerounais: (chacun de vous est une étoile dans notre ciel), (c’est vous qui illuminez le Cameroun), (vous êtes les valeurs positives d’un Cameroun rayonnant et conquérant), je pensais qu’avant la fin du discours, j’aurais en fin un vrai mot sur l’accident ferroviaire du 21 octobre. Que nenni ».

Mécontent, le compatriote soutient avoir constaté qu’Eseka pour le Chef de l’Etat, « c’est définitivement enterré. Quand vous avez des enfants, apprenez à leur dire la vérité, même partiellement car, la très grande majorité des morts était des jeunes. Des vrais. Pleins de talents ». Pour mémoire, l’accident ferroviaire d’Éséka est un déraillement survenu le 21 octobre 2016 à 13 h 30, près de la gare d’Éséka sur la ligne de Douala à Yaoundé à Éséka au Cameroun. Selon de sources concordantes, le train avait été doublé (seize voitures au lieu de neuf habituellement). L’accident a fait 79 morts et 551 blessés, dit-on.

Le trafic routier entre Yaoundé et Douala était coupé dans la matinée au niveau de Manyaï dans la commune de Matomb sur la route nationale 3 en raison de la rupture d’un aqueduc. Cette route étant très fréquentée, de nombreuses personnes étaient à la recherche d’une alternative. C’est ainsi que la Camrail et la Camair-Co ont été mobilisées. De ce fait, la Camrail, société de Bolloré Transport & Logistics et concessionnaire de l’État du Cameroun pour le transport ferroviaire, devant faire face au fort afflux de voyageurs, avait décidé d’ajouter huit voitures au train 152 reliant Yaoundé à Douala qui en comptait habituellement neuf, portant le nombre de passagers à un nombre compris entre 1 200 et 1 300 passagers. Malheureusement !

