Cameroun – Can U20 2017 : les Lions juniors quittent le pays ce lundi

Après plusieurs semaines de préparation à Yaoundé, les bébés lions prennent la route de Dolha en Zambie ce lundi.

Les lions indomptables juniors sur le départ. Ils vont quitter la Cameroun ce lundi 20 février en destination de Dolha (leur quartier général) à 400 km de Lusaka en Zambie. Les garçons de Cyprien Ashu Bessong vont y disputer la coupe d’Afrique des nations de leur catégorie du 26 février au 12 mars prochain.

Ayuk et ses coéquipiers ont effectué plusieurs semaines de préparation à Yaoundé. Le patron du banc de touche a utilisé une trentaine de joueurs pendant ces phases de préparation au rythme de deux séances d’entraînements par jour. Il a travaillé sur le plan physique, tactique et technique. A défaut de se frotter à des sparing partner étrangers, Ashu Bessong a multiplié des matchs tests avec les clubs de première division.

Dimanche, les bébés lions ont disputé leur match d’aurevoir contre la formation d’aigle de Dschang au stade militaire de Yaoundé. Et les juniors ont fait l’essentiel (1-0). « On a travaillé très très dur. La fédération camerounaise de football (fecafoot, Ndlr) nous a mis dans de très bonnes conditions » s’est réjouit l’entraîneur des lions juniors au terme de la rencontre.

Selon Ashu Bessong l’absence des matchs contre des équipes étrangères s’explique par le fait que » toute la fédération était à la Can senior au Gabon pour soutenir les lions indomptables. » Mais malgré tout il estime que les clubs de première division ont plutôt un bon niveau et ont beaucoup aidé son équipe dans leur préparation. Le coach relève tout de même quelques insuffisances au niveau de son attaque. Des defaillances qu’il compte regler avant le debut du tournoi. Par contre sa défense son milieu sont bien en place.

Le Cameroun disputera la phase de poule aux côtés de l’Afrique du sud, le Sénégal et le Soudan. « Elles font partie des huit meilleures équipes du continent donc on ne va sous-estimer personne. » s’est réservé l’entraîneur avant de conclure » nous allons avec l’objectif de se qualifier pour le second tour. Et par la suite on verra. »

Les garçons d’Ashu Bessong ont s’en souvient encore avait, contre tout attente, brillament obtenu leur ticket de qualification pour cette compétition. De surcroit avec un jeu séduisant et qui a totalement impressionné plus d’un. On espère que les bébés lions prendront exemple sur leurs ainés, vainqueur de la can Gabon 2017, en ramenant pourquoi pas le titre.

